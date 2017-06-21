В 2018 году Ферстаппен может пополнить ряды «Феррари»

«Что происходит с Ферстаппеном, мы слышим, что положением дел недоволен не только он, но и Йос. Они ведут разговоры с Марко о том, что не видят обещанной борьбы за титул. «Ред Булл» заявляет, что все карты у них в руках и что пилоты не уходят из такой команды, но давайте вспомним ситуацию Феттеля.

Если «Феррари» предложит Ферстаппену занять место Райкконена в следующем сезоне, я думаю, что он согласится. Ему очень хочется бороться за титул, полагаю, он примет решение в одну секунду.

Да, у него есть контракт, но как говорит Кристиан Хорнер, вы не можете заставить пилота выступать за вас, если он не хочет этого делать", — приводит слова Кравица Sky Sports.