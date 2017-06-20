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20 июня 2017, 23:18 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Эксперт Sky Sports: В 2018 году Ферстаппен может перейти в «Феррари»

Тед Кравиц, эксперт Sky Sports, заявил, что уже в следующем сезоне пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен может перейти в стан «Феррари», заменив в итальянской команде Кими Райкконена.

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«Что происходит с Ферстаппеном, мы слышим, что положением дел недоволен не только он, но и Йос. Оони ведут разговоры с Марко о том, что не видят обещанной борьбы за титул. «Ред Булл» заявляет, что все карты у них в руках, и, что пилоты не уходят из такой команды, но давайте вспомним ситуацию Феттеля.

Если «Феррари» предложит Ферстаппену занять место Райкконена в следующем сезоне, я думаю, что он согласится. Ему очень хочется бороться за титул, полагаю, он примет решение в одну секунду.

Да, у него есть контракт, но как говорит Кристиан Хорнер — вы не можете заставить пилота выступать за вас, если он не хочет этого делать, — приводит слова Кравица F1Today.
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