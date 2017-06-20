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20 июня 2017, 17:29 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Фелипе Масса: С нетерпением жду возвращения в Азербайджан

Пилот команды «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.

Пилот команды <span class=error>Уильямс</span> <span class=error>Фелипе</span> Масса поделился ожиданиями от <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. <span class=stop>Напомним</span> что соревнования пройдут в Баку. Увеличить
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«Я с нетерпением жду возвращения в такую прекрасную страну, как Азербайджан, и на эту уникальную трассу, которая находится в самом центре города. Трасса изобилует 90-градусными поворотами, а на длинной главной прямой достигается очень высокая скорость.

В прошлом году в Баку мы финишировали двумя машинами в очках. Надеюсь, что после моего схода две недели назад в Канаде мы сможем добиться хорошего результата, — цитирует Массу Autosport.

Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня.
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