Фелипе Масса: С нетерпением жду возвращения в Азербайджан
Пилот команды «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от
Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.
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«Я с нетерпением жду возвращения в такую прекрасную страну, как Азербайджан, и на эту уникальную трассу, которая находится в самом центре города. Трасса изобилует 90-градусными поворотами, а на длинной главной прямой достигается очень высокая скорость.
В прошлом году в Баку мы финишировали двумя машинами в очках. Надеюсь, что после моего схода две недели назад в Канаде мы сможем добиться хорошего результата, — цитирует Массу Autosport.
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