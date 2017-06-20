«Порше» будет присутствовать на заседании по новому моторному регламенту Ф-1
Представители «Порше» будут присутствовать на заседании, посвящённом моторному регламенту Формулы-1 на 2021 год, которое состоится по ходу
Гран-при Австрии, сообщает F1Today.
В минувший
«Мы теперь знаем регламент “Ле-Мана” на 2020 год. В следующие дни в “Пежо” должны принять решение, придут они в чемпионат или нет. Но даже если они это сделают, мы должны подумать о том, хотим ли мы ещё
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