Ник Фрай: Алонсо мог достичь большего, принимай он верные решения

Фрай рассказал, что в 2008 году Алонсо отказался о предложения «Хонды», впоследствии ставшей «Брауном».



«Фернандо Алонсо следовало отправиться за Ником Фраем и Россом Брауном в 2009 году. Если бы он это сделал, то был бы четырёхкратным чемпионом мира сегодня. Фернандо Алонсо может быть одним из утраченных талантов. Если бы он принимал правильные решения, то его карьера была бы намного лучше», — цитирует Фрая F1i.