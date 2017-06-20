Боттас хотел бы заключить долгосрочный контракт с «Мерседесом»

«Победа — это первое, о чём я думаю, когда гоняюсь, но я знаю, что это работа для всей команды. Я хочу выступать стабильно и заработать себе долгосрочный контракт с “Мерседесом”. Это будет нелегко, потому что Льюис Хэмилтон очень силён, а “Феррари” близка к нам, в некоторых гонках даже лучше нас», — приводит слова Боттаса итальянское издание Autosprint.