Боттас хотел бы заключить долгосрочный контракт с «Мерседесом»
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что ставит для себя целью добиться своими выступлениями долгосрочного контракта с немецкой командой.
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«Победа — это первое, о чём я думаю, когда гоняюсь, но я знаю, что это работа для всей команды. Я хочу выступать стабильно и заработать себе долгосрочный контракт с “Мерседесом”. Это будет нелегко, потому что Льюис Хэмилтон очень силён, а “Феррари” близка к нам, в некоторых гонках даже лучше нас», — приводит слова Боттаса итальянское издание Autosprint.
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