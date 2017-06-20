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20 июня 2017, 14:48 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Кондратьев: Смена организатора Гран-при России не повлияет на качество этапа «Формулы-1»

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Планы по смене компании — организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи не отразятся на качестве проведения соревнования. Уверенность в этом ТАСС выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Во вторник советник вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил газете «Ведомости», что до конца 2017 года у Гран-при России появится новая компания — организатор, учредителями которой могут стать спонсоры «Сочи Автодрома» и этапа. Сейчас контракт на проведение Гран-при России принадлежит НАО «Центр Омега».

«В любом случае, смена организатора Гран-при России никак не повлияет на качество проведения этапа в Сочи. Уверен, гонки будут проведены на самом высоком уровне», — отметил Кондратьев.

По его словам, о возможности создания новой управляющей компании, которая будет отвечать за организацию Гран-при России, говорится давно. «На данный момент прорабатывается вопрос создания юридического лица, в состав учредителей которого должны войти “Центр Омега” и потенциальные спонсоры», — сказал губернатор, подчеркнув, что НАО «Центр Омега» на 100% остается в собственности региона.
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