Кондратьев: Смена организатора Гран-при России не повлияет на качество этапа «Формулы-1»

Во вторник советник вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил газете «Ведомости», что до конца 2017 года у Гран-при России появится новая компания — организатор, учредителями которой могут стать спонсоры «Сочи Автодрома» и этапа. Сейчас контракт на проведение Гран-при России принадлежит НАО «Центр Омега».

«В любом случае, смена организатора Гран-при России никак не повлияет на качество проведения этапа в Сочи. Уверен, гонки будут проведены на самом высоком уровне», — отметил Кондратьев.