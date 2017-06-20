Кондратьев: Смена организатора Гран-при России не повлияет на качество этапа «Формулы-1»
СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Планы по смене компании — организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи не отразятся на качестве проведения соревнования. Уверенность в этом ТАСС выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Во вторник советник
«В любом случае, смена организатора
По его словам, о возможности создания новой управляющей компании, которая будет отвечать за организацию
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