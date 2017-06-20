Стролл: Судя по рассказам, в Баку классная трасса

«Путешествие в Баку будет новым опытом, не только потому, что я никогда не был там прежде, но и потому, что в прошлом году, когда там прошла первая гонка Ф-1, я пропустил её трансляцию по телевизору. Я не знаю, на что это похоже, и я не работал на симуляторе, а обычно я это делаю только перед поездкой на гонку.



Судя по историям, которые я слышал, это действительно классное место, и поэтому мне не терпится увидеть его. Это ещё один новый опыт и новая страна для меня. Тем не менее это будет мой последний новый опыт на определённое время, поскольку на последующих нескольких треках я прежде гонялся», — цитирует Стролла пресс-служба «Уильямса».