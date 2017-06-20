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https://sport.mail.ru/news/formula1/30131457/
20 июня 2017, 13:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса: После схода в Канаде рассчитываю на финиш в очках в Баку

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса дал комментарий к предстоящему Гран-при Азербайджана.

«Мне не терпится вернуться в эту приятную страну и на эту уникальную трассу, которая является сердцем города. На этом треке есть множество поворотов под прямым углом и секция от 16-го поворота до конца длинной прямой, которая проходится на полном газу. В прошлом году мы там финишировали двумя машинами в очковой зоне. После моего раннего схода в Канаде я надеюсь показать в Баку хороший результат и набрать очки», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».
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