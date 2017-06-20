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20 июня 2017, 13:28 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель рассказал, почему не пользуется социальными сетями

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1, пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, почему у него нет аккаунтов в социальных сетях.

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> рассказал почему у него нет <span class=error>аккаунтов</span> в социальных сетях. Увеличить
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«Я просто не понимаю, почему вы должны постоянно рассказывать всем, что вы делаете, где находитесь, с кем вы. У меня просто нет этой необходимости, но в то же время я не виню людей, если они постоянно говорят о себе. Я думаю, что я вырос в поколении, которое стеснялось фотографироваться и смотреть на себя со стороны», — рассказал Феттель в эфире немецкого телеканала RTL.
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