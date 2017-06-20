Феттель рассказал, почему не пользуется социальными сетями

«Я просто не понимаю, почему вы должны постоянно рассказывать всем, что вы делаете, где находитесь, с кем вы. У меня просто нет этой необходимости, но в то же время я не виню людей, если они постоянно говорят о себе. Я думаю, что я вырос в поколении, которое стеснялось фотографироваться и смотреть на себя со стороны», — рассказал Феттель в эфире немецкого телеканала RTL.