Гран-при «Формулы-1» в России сменит организатора
У
Гран-при гонок «Формулы-1» в Сочи до конца года появится новый организатор. Кто займется соревнованиями, не уточняется. Сейчас организатором гонок является принадлежащая Краснодарскому краю компания.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Этап «Формулы-1» в России сменит организатора, сообщают «Ведомости» со ссылкой на советника российского
Кто станет новым организатором этапа «Формулы-1» в России, не сообщается, однако Джус отмечает, что это могут быть спонсоры
С начала года «Формулу-1» финансировали частные инвесторы. Титульный спонсор гонки — ВТБ, спонсор
Как отмечает издание, организатор локального
Ранее председатель организационного комитета Дмитрий Козак заявлял, что в 2017 году ни федеральный, ни региональный бюджеты не участвовали в финансировании российского
В феврале «Центр «Омега» подписал контракт с Formula One на проведение соревнований в России до 2025 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter