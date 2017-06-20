Губернатор: Перенос Гран-при России на осень позволит Сочи лучше подготовиться к ЧМ-2018
СОЧИ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Перенос российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», который проходит в Сочи, на осень поможет Краснодарскому краю лучше подготовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года и поддержит турпоток в период бархатного сезона. Такое мнение ТАСС высказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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В понедельник Международная автомобильная федерация (ФИА) представила календарь чемпионата «Формулы-1» на следующий сезон.
«С инициативой изменения сроков проведения российского этапа “Формулы-1” край выступал несколько месяцев назад, и здесь очень важно, что коллеги поддержали нас в этом вопросе. Безусловно, эти мероприятия необходимо разводить», — сказал губернатор.
Он отметил, что край планирует предусмотреть особые меры безопасности к чемпионату мира, но к этому нужно готовиться тщательно и заблаговременно. Губернатор добавил, что проведение двух крупных мероприятий параллельно было бы сложным с точки зрения маркетинга. «Речь идет об аренде рекламных площадей, продвижении событий. Теперь же и мы, и наши партнеры сможем этих рисков избежать», — подчеркнул Кондратьев.
Основным моментом для края, по его словам, является стремление поддержать Сочи как центр круглогодичного событийного туризма. «В это время (в период бархатного сезона. — Прим. ТАСС) в городе традиционно очень много отдыхающих, значительно больше, чем в мае. Уверен, многие из них захотят стать зрителями гонок “Формулы-1”. Поэтому перенос сроков
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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