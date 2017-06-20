Губернатор: перенос Гран-при России на осень позволит Сочи лучше подготовиться к ЧМ-2018

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В понедельник Международная автомобильная федерация (ФИА) представила календарь чемпионата «Формулы-1» на следующий сезон. Гран-при России в Сочи пройдет с 28 по 30 сентября. Этап проводится с 2014 года. Первые два сезона он проходил осенью, после чего был перенесен на конец апреля — начало мая.

«С инициативой изменения сроков проведения российского этапа “Формулы-1” край выступал несколько месяцев назад, и здесь очень важно, что коллеги поддержали нас в этом вопросе. Безусловно, эти мероприятия необходимо разводить», — сказал губернатор.

Он отметил, что край планирует предусмотреть особые меры безопасности к чемпионату мира, но к этому нужно готовиться тщательно и заблаговременно. Губернатор добавил, что проведение двух крупных мероприятий параллельно было бы сложным с точки зрения маркетинга. «Речь идет об аренде рекламных площадей, продвижении событий. Теперь же и мы, и наши партнеры сможем этих рисков избежать», — подчеркнул Кондратьев.

Основным моментом для края, по его словам, является стремление поддержать Сочи как центр круглогодичного событийного туризма. «В это время (в период бархатного сезона. — Прим. ТАСС) в городе традиционно очень много отдыхающих, значительно больше, чем в мае. Уверен, многие из них захотят стать зрителями гонок “Формулы-1”. Поэтому перенос сроков Гран-при — это, прежде всего, комфорт наших отдыхающих, которые уже привыкли к тому, что Сочи — это круглогодичный центр событийного туризма», — добавил глава Кубани.