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19 июня 2017, 19:13 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Советник Козака: Перенос Гран-при России «Формулы-1» на осень сделан в интересах зрителей

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перенос российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» с весны на осень был сделан в интересах болельщиков. Об этом ТАСС рассказал советник вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

В понедельник Международная автомобильная федерация представила календарь чемпионата Формулы-1 на следующий сезон <nobr>Гран-при </nobr>России в Сочи пройдет с 28 по 30 сентября. Увеличить
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В понедельник Международная автомобильная федерация (FIA) представила календарь чемпионата «Формулы-1» на следующий сезон. Гран-при России в Сочи пройдет с 28 по 30 сентября.

«Мы договорились о переносе этапа на осень с новыми акционерами и владельцами “Формулы-1”, — сказал Джус. — Мы долго мониторили, изучали мнения болельщиков и в таком решении идем навстречу им. Выяснилось, что бархатный сезон в Сочи удобнее, чем майские праздники».

«Тем более в следующем году есть специфика, связанная с проведением в России крупных международных соревнований, — продолжил он. — Поэтому перенос на осень в значительной степени удобен как российским, так и иностранным болельщикам. А что касается истинных фанатов “Формулы-1”, то им такой шаг должен понравиться особенно, учитывая, что осенью как раз наступает развязка чемпионата, интрига и борьба за титул в самом разгаре».

Джус напомнил, что контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. «Это единственное крупное международное соревнование, которое будет проводиться в России в такой долгосрочной перспективе. Поэтому все принимаемые решение делаются исключительно в интересах зрителей», — заключил он.

Гран-при России проводится с 2014 года. Первые два сезона этап проходил осенью, после чего был перенесен на конец апреля — начало мая.
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