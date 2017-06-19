Советник Козака: Перенос Гран-при России «Формулы-1» на осень сделан в интересах зрителей
МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перенос российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» с весны на осень был сделан в интересах болельщиков. Об этом ТАСС рассказал советник
вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
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В понедельник Международная автомобильная федерация (FIA) представила календарь чемпионата «Формулы-1» на следующий сезон.
«Мы договорились о переносе этапа на осень с новыми акционерами и владельцами “Формулы-1”, — сказал Джус. — Мы долго мониторили, изучали мнения болельщиков и в таком решении идем навстречу им. Выяснилось, что бархатный сезон в Сочи удобнее, чем майские праздники».
«Тем более в следующем году есть специфика, связанная с проведением в России крупных международных соревнований, — продолжил он. — Поэтому перенос на осень в значительной степени удобен как российским, так и иностранным болельщикам. А что касается истинных фанатов “Формулы-1”, то им такой шаг должен понравиться особенно, учитывая, что осенью как раз наступает развязка чемпионата, интрига и борьба за титул в самом разгаре».
Джус напомнил, что контракт на проведение
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