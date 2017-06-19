Советник Козака: Перенос Гран-при России «Формулы-1» на осень сделан в интересах зрителей

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В понедельник Международная автомобильная федерация (FIA) представила календарь чемпионата «Формулы-1» на следующий сезон. Гран-при России в Сочи пройдет с 28 по 30 сентября.

«Мы договорились о переносе этапа на осень с новыми акционерами и владельцами “Формулы-1”, — сказал Джус. — Мы долго мониторили, изучали мнения болельщиков и в таком решении идем навстречу им. Выяснилось, что бархатный сезон в Сочи удобнее, чем майские праздники».

«Тем более в следующем году есть специфика, связанная с проведением в России крупных международных соревнований, — продолжил он. — Поэтому перенос на осень в значительной степени удобен как российским, так и иностранным болельщикам. А что касается истинных фанатов “Формулы-1”, то им такой шаг должен понравиться особенно, учитывая, что осенью как раз наступает развязка чемпионата, интрига и борьба за титул в самом разгаре».

Джус напомнил, что контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. «Это единственное крупное международное соревнование, которое будет проводиться в России в такой долгосрочной перспективе. Поэтому все принимаемые решение делаются исключительно в интересах зрителей», — заключил он.