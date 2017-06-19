Гран-при России «Формулы-1» в 2018 году пройдет в сентябре
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года пройдет с 28 по 30 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
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В 2016 и 2017 гг.
Всего в календарь следующего сезона включен 21 этап. Чемпионат начнется с
В календарь после годичного перерыва вернется
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