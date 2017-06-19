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19 июня 2017, 18:00 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Гран-при России «Формулы-1» в 2018 году пройдет в сентябре

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года пройдет с 28 по 30 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

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В 2016 и 2017 гг. Гран-при России проводился в конце апреля — начале мая.

Всего в календарь следующего сезона включен 21 этап. Чемпионат начнется с Гран-при Австралии, который пройдет 23—25 марта в Мельбурне, а завершится этапом в Абу-Даби (23—25 ноября). С лета на весну перенесен Гран-при Азербайджана (27—29 апреля).

В календарь после годичного перерыва вернется Гран-при Германии (20—22 июля), впервые с 2008 года будет проведен Гран-при Франции (22—24 июня). Исключен из календаря этап в Малайзии, Гран-при Китая (6—8 апреля) и Сингапура (15—17 сентября) будут подтверждены дополнительно.
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