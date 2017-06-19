Гран-при России «Формулы-1» в 2018 году пройдет в сентябре

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В 2016 и 2017 гг. Гран-при России проводился в конце апреля — начале мая.

Всего в календарь следующего сезона включен 21 этап. Чемпионат начнется с Гран-при Австралии, который пройдет 23—25 марта в Мельбурне, а завершится этапом в Абу-Даби ( 23—25 ноября ). С лета на весну перенесен Гран-при Азербайджана ( 27—29 апреля ).