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https://sport.mail.ru/news/formula1/30121007/
19 июня 2017, 15:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вандорн: Трасса в Баку подразумевает высокую нагрузку на ERS

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн дал комментарий к Гран-при Азербайджана.

«Я воодушевлён возможностью впервые выступить в Баку. Я довольно много времени отработал на симуляторе, практикуясь на этой трассе, и делал это и в прошлом году, чтобы помочь инженерам подготовиться к новой трассе. Так что этот трек уже не кажется совсем незнакомым.

На этой трассе сочетаются особенности некоторых других трасс — есть высокая скорость и длинные прямые, но в то же время есть зоны тяжёлого торможения и узкие повороты. У этой трассы есть всего понемногу, так что наших инженеров ожидает тяжёлая работа. Эта трасса подразумевает высокий расход топлива и высокую нагрузку на ERS, так что мы должны постараться оптимизировать наш болид, чтобы приспособиться к требованиям трека», — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».
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