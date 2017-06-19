Вандорн: Трасса в Баку подразумевает высокую нагрузку на ERS

«Я воодушевлён возможностью впервые выступить в Баку. Я довольно много времени отработал на симуляторе, практикуясь на этой трассе, и делал это и в прошлом году, чтобы помочь инженерам подготовиться к новой трассе. Так что этот трек уже не кажется совсем незнакомым.



На этой трассе сочетаются особенности некоторых других трасс — есть высокая скорость и длинные прямые, но в то же время есть зоны тяжёлого торможения и узкие повороты. У этой трассы есть всего понемногу, так что наших инженеров ожидает тяжёлая работа. Эта трасса подразумевает высокий расход топлива и высокую нагрузку на ERS, так что мы должны постараться оптимизировать наш болид, чтобы приспособиться к требованиям трека», — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».