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19 июня 2017, 15:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: После близости к очкам в Канаде буду ещё более целеустремлён в Баку

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо дал комментарий к Гран-при Азербайджана.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> дал комментарий к <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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«Баку — отличный город, после успеха дебютного Гран-при в прошлом году я с нетерпением жду гонки в Азербайджане. Как посол гонки в Баку я провёл там больше времени, чем мои коллеги. Это действительно хорошее место для гонки. Мы проезжаем буквально через исторический центр города, и старые городские стены создают прекрасный настрой.

После такой близости к завоеванию первых очков в сезоне в Монреале и очередного схода мы отправляемся в Баку с ещё большей целеустремлённостью. После возникновения проблем с мотором, нам, вероятно, придётся пойти на получение штрафа (из-за нового мотора). А узкая и извилистая трасса подразумевает, что обгонять будет очень тяжело. Тем не менее это не кажется невозможным, и мы продолжим бороться, как и всегда», — цитирует Алонсо пресс-служба «Макларена».
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