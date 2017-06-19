Алонсо: После близости к очкам в Канаде буду ещё более целеустремлён в Баку
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо дал комментарий к
Гран-при Азербайджана.
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«Баку — отличный город, после успеха дебютного
После такой близости к завоеванию первых очков в сезоне в Монреале и очередного схода мы отправляемся в Баку с ещё большей целеустремлённостью. После возникновения проблем с мотором, нам, вероятно, придётся пойти на получение штрафа (из-за нового мотора). А узкая и извилистая трасса подразумевает, что обгонять будет очень тяжело. Тем не менее это не кажется невозможным, и мы продолжим бороться, как и всегда», — цитирует Алонсо
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