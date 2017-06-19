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https://sport.mail.ru/news/formula1/30120095/
19 июня 2017, 14:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Абитебуль развеял слухи о возможном предоставлении Кубице места в «Рено»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль поспешил развеять слухи о возможном предоставлении места боевого пилота Роберту Кубице, появившиеся в связи с недавними тестами поляка с командой из Энстоуна в Валенсии.

«Я знаю, что спорт полон предположений и слухов. Но я думаю, что в данном случае мы должны быть несколько осторожными, потому что говорим о человеке, которого мы все любим, человека с потрясающим имиджем, который пережил очень тяжёлую ситуацию с личной точки зрения…

Таким образом, я попросил бы всех быть осторожными с этим. Да, мы провели эти тесты, но не хотим порождать какие-то ожидания в головах людей, включая и самого Роберта. В какой-то момент мы будем должны обсудить будущий состав пилотов. Это публичная информация.

У нас есть долгосрочный контракт с Хюлькенбергом и соглашение с Палмером до конца 2017 года. Но в какой-то момент мы будем должны рассмотреть варианты. Если к тому моменту Роберт станет потенциальным вариантом, мы можем рассмотреть его. Сейчас он не входит в список претендентов. Ему ещё нужно многое сделать, чтобы попасть в него, — цитирует Абитебуля Autosport.
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