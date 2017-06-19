Абитебуль развеял слухи о возможном предоставлении Кубице места в «Рено»
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль поспешил развеять слухи о возможном предоставлении места боевого пилота Роберту Кубице, появившиеся в связи с недавними тестами поляка с командой из Энстоуна в Валенсии.
«Я знаю, что спорт полон предположений и слухов. Но я думаю, что в данном случае мы должны быть несколько осторожными, потому что говорим о человеке, которого мы все любим, человека с потрясающим имиджем, который пережил очень тяжёлую ситуацию с личной точки зрения…
Таким образом, я попросил бы всех быть осторожными с этим. Да, мы провели эти тесты, но не хотим порождать
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