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19 июня 2017, 13:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В Малайзии не исключают возвращения Сепанга в календарь Ф-1 в будущем

Промоутер Гран-при Малайзии Разлан Разали не исключает возможности возвращения Сепанга в календарь Ф-1 при определённых условиях.

Предстоящая гонка в Малайзии в октябре текущего года станет последней в обозримом будущем.

«Конечно, мы рассматриваем возможность возвращения. Трасса была недавно обновлена. Однако мы хотим проводить захватывающие гонки, а не скучные процессии. Liberty Media должна гарантировать, что зрелищность гонок повысится.

Новый моторный регламент не помог Ф-1. Гонки стали менее захватывающими, и это пробуждает меньший интерес к ним. Всё больше мы видим пустующих мест на трибунах», — цитирует Разали F1Today.
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