«Заубер» продолжает верить в «Хонду»

По мнению Кальтенборн, в любом случае эти двигатели будут конкурентоспособнее прошлогодних моторов «Феррари», которые «Заубер» использует в настоящее время.



«Исходя из того, что мы видели и знаем об их работе и из своего собственного опыта, мы можем лишь испытывать доверие к ним. Посмотрите на 2014 год, было тяжело что-то сделать, имея неконкурентоспособный двигатель. И сейчас снова. Как команда мы ничего не можем сделать», — цитирует Кальтенборн Сrash.