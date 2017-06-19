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19 июня 2017, 12:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Заубер» продолжает верить в «Хонду»

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн сказала, что её команда не теряет веры в компанию «Хонда», на моторы которой намерена перейти в следующем году, несмотря на все проблемы «Макларена» с текущими силовыми установками японского производителя.

По мнению Кальтенборн, в любом случае эти двигатели будут конкурентоспособнее прошлогодних моторов «Феррари», которые «Заубер» использует в настоящее время.

«Исходя из того, что мы видели и знаем об их работе и из своего собственного опыта, мы можем лишь испытывать доверие к ним. Посмотрите на 2014 год, было тяжело что-то сделать, имея неконкурентоспособный двигатель. И сейчас снова. Как команда мы ничего не можем сделать», — цитирует Кальтенборн Сrash.
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