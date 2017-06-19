Уэббер: В спорте всегда находили возможность выживать
Многие считают контроль над расходами одним из очевидных подходов к снижению затрат в автоспорте, но бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер сомневается в его эффективности.
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«Большие затраты остаются одной из главных проблем еще с 50-х или 60-х годов прошлого века. В этом нет ничего нового, но в автоспорте всегда находили возможности выживать, строить лучшие в мире машины в условиях любых ограничений. Так было всегда, в этом суть нашего спорта. Невероятно сложно найти компромисс в технически сложном виде спорта. Подобные проблемы есть и в регате на «Кубок Америки» — когда используются самые передовые технологии, контролировать расходы крайне сложно. В
Источник: f1news.ru
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