Уэббер: В спорте всегда находили возможность выживать

«Большие затраты остаются одной из главных проблем еще с 50-х или 60-х годов прошлого века. В этом нет ничего нового, но в автоспорте всегда находили возможности выживать, строить лучшие в мире машины в условиях любых ограничений. Так было всегда, в этом суть нашего спорта. Невероятно сложно найти компромисс в технически сложном виде спорта. Подобные проблемы есть и в регате на «Кубок Америки» — когда используются самые передовые технологии, контролировать расходы крайне сложно. В каких-то видах спорта с этим нет серьезных проблем, но в автоспорте очень непросто. Кроме того, всегда сложно провести точную границу между тем, что можно, а что — нет, найти разумный компромисс между покупкой готовых решений и их самостоятельной разработкой — ведь второе порой обходится дешевле. Все привыкли действовать сами по себе, поэтому всегда будут те, кто недоволен разрешенным размером бюджета.

Источник: f1news.ru