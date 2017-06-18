Палмер: Иногда я доволен своей работой, но отставание от Нико всё равно остаётся

«Я должен ездить на максимуме своих возможностей. Нико делает отличную работу, он очень быстр, особенно во время квалификаций. Мне просто надо получать удовольствие от того, что я делаю, и выжимать максимум из болида.

Ранее я, возможно, был виноват в некоторых обгонах, но сейчас я сосредоточен только на своей работе и ни на что не обращаю внимание. Я не знаю, в чём ключ к более успешному выступлению в квалификации. Иногда я допускаю ошибки, иногда я бываю и доволен своей работой, но разрыв остаётся прежним. Я не знаю, в чём причина этого, — цитирует британца Autosport.