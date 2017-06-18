Приказано веселиться. Как американцы уже меняют облик Формулы-1
Новое руководство Формулы-1 делает большой акцент на развлекательную составляющую гоночной серии. Но насколько заметны эти изменения?
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Видимо, что-то случилось...
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Американизация Формулы-1 от Чейза Кэри
То, что происходит сейчас с Формулой-1, вряд ли можно назвать неожиданным развитием событий. Liberty Media приобрела контрольный пакет акций Formula One Group в сентябре прошлого года, а перед началом сезона исполнительным директором гоночной серии был назначен Чейз Кэри, заменивший на этом посту Берни Экклстоуна. Новые американские владельцы Формулы-1 никогда не скрывали, что сделают курс на создание мощного шоу из автогонок наподобие того, что происходит в других североамериканских спортивных лигах. Именно яркий антураж, окружающий такие лиги, как НБА, НФЛ и НХЛ, позволил вывести любовь к спорту в США на совершенно новый уровень.
В этом их поддерживают многие гонщики. В частности, пилот «Уильямса» Фелипе Масса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» на минувших выходных в Монреале выступил с критикой в адрес Экклстоуна, отметив, что 85-летний Берни потерял связь с реальностью и уже не в состоянии следовать современным тенденциям и развивать Формулу-1 в прогрессивном направлении.
Бразилец высказался довольно жестко, но понять его можно. Гонщики часто посещают другие спортивные мероприятия мирового класса и наверняка отмечают для себя, насколько круто можно подать блюдо под названием спорт для болельщиков. Формула-1 же долгое время попросту игнорировала социальные сети, ограничиваясь призывом публиковать мысли в «Твиттере» с хэштегом текущего
Что изменилось
На самом деле, перемены уже видны невооруженным взглядом.
В третьих, новый маркетинговый отдел Формулы-1 проделал великолепную работу по усилению вовлечённости гонщиков в общение с болельщиками. Всё в том же Монреале классной идеей было провести интервью с тройкой лучших пилотов по итогам квалификации не только в
Вишенкой на торте стал момент с вручением Льюису шлема его кумира Айртона Сенны от семьи бразильского гонщика после того, как британец сравнялся с Сенной по количеству поулов в карьере. Хэмилтон с трудом сдерживал эмоции, и зрители прониклись красивым моментом.
Журналисты обратили внимание на ещё одну любопытную вещь: перед воскресной гонкой им раздали списки, в которых заранее рассказали, каких
Что об этом думают гонщики
Как мы уже отметили ранее, многие пилоты поддерживают подобную инициативу со стороны руководства Liberty Media.
Фернандо Алонсо пошёл ещё дальше и решил потусить с болельщиками на трибуне после того, как его «Макларен» в очередной раз приказал долго жить за 10 кругов до финиша гонки в Канаде. Испанец признался, что изначально просто хотел бросить перчатки в толпу, но толпа оказалась слишком далеко — или у Алонсо просто слабый бросок. Так или иначе гоншик решил перелезть через забор, после чего оказался в объятиях едва ли не сотни болельщиков. Смотрелось это очень круто, хотя в
Слабо верится, что все последние события были исключительно инициативой гонщиков. Конечно, никто не сомневается в искренних намерениях Алонсо и других пилотов, создающих шоу, но определённый мотивирующий фактор со стороны нового руководства Формулы-1 прослеживается достаточно отчетливо. Да в
«Вы знаете, они снабжают нас хорошей дозой марихуаны перед каждой гонкой (смеётся). Но мне этого не надо, так как я от природы весёлый! Я неоднократно говорил, что некоторые гонщики ведут себя слишком закрыто, а их выражение лица даёт понять, что им откровенно скучно. Поймите, для многих из нас это работа мечты. Ясно, что когда у вас плохой день, то сложно постоянно шутить и веселиться, но нужно стараться оставаться на позитиве хотя бы ради болельщиков, которые страстно любят Формулу-1. Кто хочет постоянно видеть угрюмые лица на экране? Мне кажется, что в последнее время гонщики действительно стали вести себя более естественно. Для меня это никогда не было проблемой, потому что, как я уже сказал, я наслаждаюсь тем, что имею возможность управлять болидом Формулы-1 и получать за это деньги», — как всегда красноречиво высказался гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо в разговоре с «Чемпионатом».
Чрезвычайно интересно, куда приведёт Формулу-1 такая американизация. Несмотря на все положительные моменты от раскрытия закулисной жизни гоночной серии, в паддоке существует альтернативное мнение на этот счёт. Старожилы Формулы-1 опасаются, что королевская серия может потерять свою узнаваемость в результате таких изменений и станет успешным, но бездушным
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