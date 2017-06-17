Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30102998/
17 июня 2017, 11:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Росберг злобный, он пытался использовать все средства против Хэмилтона

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что Нико Росберг плёл больше интриг во время борьбы с Льюисом Хэмилтоном.

Глава Мерседеса Тото Вольф заявил что Нико Росберг плёл больше интриг во время борьбы с Льюисом Хэмилтоном. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Тот, кого больше нет в команде. Злобный. Нико просто пытался использовать все средства, какие у него были. С Нико и Льюисом в игре были факторы, о которых мы даже могли не знать. Они вышли из разного окружения и боролись, пока росли. С двумя напарниками, которым машина позволяет бороться за титул, гладких отношений не бывает», — цитирует Вольфа Daily Mail.

Также Вольф намекнул, что знаменитая авария Росберга в квалификации Гран-при Монако — 2014 могла быть умышленной. Тогда Хэмилтон обвинил напарника в срыве квалификации, но стюарды не нашли умысла в его действиях.

«У меня есть ответ, но я думаю о том, как его напишут», — сказал Вольф.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?