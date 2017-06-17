Вольф: Росберг злобный, он пытался использовать все средства против Хэмилтона

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«Тот, кого больше нет в команде. Злобный. Нико просто пытался использовать все средства, какие у него были. С Нико и Льюисом в игре были факторы, о которых мы даже могли не знать. Они вышли из разного окружения и боролись, пока росли. С двумя напарниками, которым машина позволяет бороться за титул, гладких отношений не бывает», — цитирует Вольфа Daily Mail.

Также Вольф намекнул, что знаменитая авария Росберга в квалификации Гран-при Монако — 2014 могла быть умышленной. Тогда Хэмилтон обвинил напарника в срыве квалификации, но стюарды не нашли умысла в его действиях.

«У меня есть ответ, но я думаю о том, как его напишут», — сказал Вольф.