Вольф: Во время гонок мне хочется ударить Арривабене
Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о своих отношениях с конкурентами из «Феррари», а также поделился мыслями об эмоциональной составляющей гонок Формулы-1.
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«Во время гонки мне хотелось бы ударить Арривабене, но после завершения этапа я могу признать, что соперник проделал отличную работу. Я уважаю «Феррари», сам бренд и страсть Италии. Да, можно ненавидеть проигрыш, это очень больно. Но вместе с тем, держа эмоции при себе, вы уважаете чужую работу.
Когда я бью кулаком во время гонки, это не значит, что я хочу ударить
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