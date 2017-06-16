Магнуссен: Обстановка в «Хаасе» гораздо здоровее, чем в «Рено» и «Макларене»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Исходя из моего опыта я могу сказать, что в «Хаасе» для пилотов гораздо более здоровая атмосфера, чем в «Макларене» или «Рено». Когда вы находитесь в команде, которая ведёт тяжёлую борьбу, на вас оказывается огромное давление.

Я пришёл в такую команду, как «Макларен», с очень небольшим опытом, и давление было невероятным. Я чувствую, что в «Хаасе» такого нет, но мотивация тут гораздо выше, здесь я стал счастливее. Мне бы хотелось попасть под давление лишь в случае борьбы за поул или за победу.