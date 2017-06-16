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16 июня 2017, 20:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Магнуссен: Обстановка в «Хаасе» гораздо здоровее, чем в «Рено» и «Макларене»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что исходя из опыта его четырёхлетнего пребывания в Формуле-1 атмосфера в его нынешней команде гораздо лучше, чем в «Макларене» и «Рено», за которые датчанин выступал в минувшие годы.

Пилот <span class=error>Хааса</span> <span class=error>Кевин</span> Магнуссен признался что исходя из опыта его четырёхлетнего пребывания в Формуле-1 атмосфера в его нынешней команде гораздо лучше чем в <span class=error>Макларене</span> и Рено за которые датчанин выступал в минувшие годы. Увеличить
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«Исходя из моего опыта я могу сказать, что в «Хаасе» для пилотов гораздо более здоровая атмосфера, чем в «Макларене» или «Рено». Когда вы находитесь в команде, которая ведёт тяжёлую борьбу, на вас оказывается огромное давление.

Я пришёл в такую команду, как «Макларен», с очень небольшим опытом, и давление было невероятным. Я чувствую, что в «Хаасе» такого нет, но мотивация тут гораздо выше, здесь я стал счастливее. Мне бы хотелось попасть под давление лишь в случае борьбы за поул или за победу.

В целом же в Формуле-1 часто бывает так, что кого-то надо обвинить, и обвинить пилота проще простого. Конечно, иногда мы тоже ошибаемся, но не всегда. Что касается моего партнёра по команде, то я рад выступать вместе с Грожаном. Он сильный пилот, и конкуренция с ним помогает мне судить о своих результатах, — приводит слова Магнуссена Autosport.
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