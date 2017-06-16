Магнуссен: Обстановка в «Хаасе» гораздо здоровее, чем в «Рено» и «Макларене»
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что исходя из опыта его четырёхлетнего пребывания в Формуле-1 атмосфера в его нынешней команде гораздо лучше, чем в «Макларене» и «Рено», за которые датчанин выступал в минувшие годы.
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«Исходя из моего опыта я могу сказать, что в «Хаасе» для пилотов гораздо более здоровая атмосфера, чем в «Макларене» или «Рено». Когда вы находитесь в команде, которая ведёт тяжёлую борьбу, на вас оказывается огромное давление.
Я пришёл в такую команду, как «Макларен», с очень небольшим опытом, и давление было невероятным. Я чувствую, что в «Хаасе» такого нет, но мотивация тут гораздо выше, здесь я стал счастливее. Мне бы хотелось попасть под давление лишь в случае борьбы за поул или за победу.
В целом же в Формуле-1 часто бывает так, что
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