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https://sport.mail.ru/news/formula1/30094780/
16 июня 2017, 13:15 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В 2018 году в Ф-1 может появиться китайская команда

В паддоке ходят слухи о том, что в 2018 году в Формуле-1 может появиться новая команда с базой в Великобритании и финансированием из Китая.

В <span class=error>паддоке</span> ходят слухи о том что в 2018 году в Формуле-1 может появиться новая команда с базой в Великобритании и финансированием из Китая. Увеличить
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При этом в руководстве серии никто ничего не знает об этом, однако уже были предприняты попытки переманить людей из существующих команд в новую конюшню.

«К некоторым из наших людей обращались с вопросом о том, интересно ли им поработать в новой команде», — рассказал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, слова которого приводит Auto Motor und Sport.

Следует отметить, что на данный момент для регистрации новой команды необходимо не только иметь лицензию ФИА и финансовые гарантии в размере $ 20 млн, но и подтверждение способности оказывать финансирование команды и техническую поддержку на протяжении пяти лет.
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