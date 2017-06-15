Марко: Пилоты «Ред Булл» не могут расторгать контракты с командой
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз отверг возможность ухода пилотов австрийской конюшни в другую команду в 2018 году.
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«Риккардо и Ферстаппен имеют фиксированные контракты. Контракт Риккардо рассчитан на 2018 год, а Ферстаппена, с учётом некоторых пунктов, даже намного дольше.
Тот же самое касается и Карлоса Сайнса (пилот “Торо Россо”. — Прим “Чемпионата”). Он также связан с нами. До 2019 года. Только мы можем расторгать контракты, Пилоты не могут», — цитирует Марко немецкое издание Sport Bild.
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