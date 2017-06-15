«Рено»: У Кубицы есть темп для возвращения в Формулу-1

«Я никогда не сомневался в его скорости. Но я не знал, и, думаю, он не знал, сможет ли он гоняться физически, сможет ли он проезжать большую дистанцию. Он работал с некоторыми вещами, работал на симуляторе, в начале этого года пилотировал машину GP3, но мы не знали, каковы его ограничения в реальности. И, честно говоря, всё прошло хорошо.



Он был быстр, он проехал несколько длинных серий кругов, сделал несколько коротких серий, провёл симуляцию квалификации, симуляцию гонки. И всё прошло очень хорошо», — цитирует Пермейна Autosport.



На вопрос о том, насколько жизнеспособен вариант с возвращением Кубицы в Ф-1, он ответил: «Исходя из данных могу лишь сказать, что темп есть. Это точно. Есть много других трасс, и есть ли какие-то физические ограничения на них, на данный момент знает только он. Нужно работать дальше. Это будет следующим шагом».