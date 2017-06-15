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15 июня 2017, 12:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Маллья подумывает о возможной смене названия для «Форс Индия»

Владелец «Форс Индия» Виджай Маллья изучает возможность изменения названия своей команды Формулы-1, чтобы сделать её более привлекательной для спонсоров.

Владелец Форс Индия <span class=error>Виджай</span> <span class=error>Маллья</span> изучает возможность изменения названия своей команды Формулы-1 чтобы сделать её более привлекательной для спонсоров. Увеличить
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Команда из Сильверстоуна сменила уже много названий за свою историю, будучи «Джорданом» в 1991 году, «Мидлендом» в 2006-м и «Спайкером» в 2007-м, прежде чем превратилась в «Форс Индия» в 2008 году.

«Я назвал команду “Форс Индия” только для того, чтобы дать Индии и всем болельщикам из моей страны возможность гордиться местом на стартовой решётке Формулы-1. Они наслаждались этим на протяжении восьми лет и теперь знают, что эта команда является синонимом Индии и по-прежнему будет её представлять под индийским флагом. Так что теперь не так критично, какое название мы используем, как это было в первые три-четыре года», — цитирует Маллью Reuters.
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