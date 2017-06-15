Маллья подумывает о возможной смене названия для «Форс Индия»
Владелец «Форс Индия» Виджай Маллья изучает возможность изменения названия своей команды Формулы-1, чтобы сделать её более привлекательной для спонсоров.
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Команда из Сильверстоуна сменила уже много названий за свою историю, будучи «Джорданом» в 1991 году, «Мидлендом» в 2006-м и «Спайкером» в 2007-м, прежде чем превратилась в «Форс Индия» в 2008 году.
«Я назвал команду “Форс Индия” только для того, чтобы дать Индии и всем болельщикам из моей страны возможность гордиться местом на стартовой решётке Формулы-1. Они наслаждались этим на протяжении восьми лет и теперь знают, что эта команда является синонимом Индии и
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