Маллья подумывает о возможной смене названия для «Форс Индия»

Команда из Сильверстоуна сменила уже много названий за свою историю, будучи «Джорданом» в 1991 году, «Мидлендом» в 2006-м и «Спайкером» в 2007-м, прежде чем превратилась в «Форс Индия» в 2008 году.



«Я назвал команду “Форс Индия” только для того, чтобы дать Индии и всем болельщикам из моей страны возможность гордиться местом на стартовой решётке Формулы-1. Они наслаждались этим на протяжении восьми лет и теперь знают, что эта команда является синонимом Индии и по-прежнему будет её представлять под индийским флагом. Так что теперь не так критично, какое название мы используем, как это было в первые три-четыре года», — цитирует Маллью Reuters.