Баттон попросил стюардов Гран-при Монако дисквалифицировать его пожизненно

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За нарушение Баттон получил штрафные позиции на стартовой решётке следующей гонки. Однако британский ветеран не намерен больше выступать в Ф-1 и потому попросил стюардов о пожизненном бане, сообщает F1 Today.

Отметим, что состав «Макларена» на сезон-2018 ещё не известен, а Баттон — единственный, с кем у команды есть контракт.