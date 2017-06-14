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14 июня 2017, 19:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Баттон попросил стюардов Гран-при Монако дисквалифицировать его пожизненно

Третий пилот «Макларен» Дженсон Баттон в шутку попросил стюардов Гран-при Монако пожизненно дисквалифицировать его из Формулы-1. В Монте-Карло британец подменял Фернандо Алонсо и попал в аварию с Паскалем Верляйном, в которой был признан виновным.

Третий пилот <span class=error>Макларен</span> <span class=error>Дженсон</span> <span class=error>Баттон</span> в шутку попросил стюардов <nobr>Гран-при </nobr>Монако пожизненно дисквалифицировать его из Формулы-1. Увеличить
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© РИА "Новости"

За нарушение Баттон получил штрафные позиции на стартовой решётке следующей гонки. Однако британский ветеран не намерен больше выступать в Ф-1 и потому попросил стюардов о пожизненном бане, сообщает F1 Today.

Отметим, что состав «Макларена» на сезон-2018 ещё не известен, а Баттон — единственный, с кем у команды есть контракт.
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