Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30074603/
14 июня 2017, 18:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия» может сменить название

«Форс Индия» рассматривает возможность смены названия команды на более международное и привлекательное для спонсоров.

Форс Индия рассматривает возможность смены названия команды на более международное и привлекательное для спонсоров. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У нас есть нарастающее чувство, что мы сильно прибавили в скорости и стали привлекать больше международных спонсоров. Но, к сожалению, меньше индийских. И мы обсуждаем, не стоит ли сменить название, чтобы придать ему интернациональный оттенок.

Мы рассматриваем возможные шаги с другими акционерами, но это большое решение, которое мы не станем принимать в спешке, — приводит слова владельца команды Виджая Малльи Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Гелаэль вернётся за руль болида «Торо Россо» на тестах в Венгрии

Гелаэль вернётся за руль болида «Торо Россо» на тестах в Венгрии

Индонезийский гонщик Шон Гелаэль вернётся за руль болида «Торо Россо» на тестах Формулы-1 в Венгрии, которые будут проходить с 1 по 2 августа на «Хунгароринге». Об этом итальянская команда сообщила в своём официальном «твиттере». 14 июня Гелаэль прошёл процедуру подгонки сиденья на базе команды из Фаэнцы.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?