«Форс Индия» может сменить название
«Форс Индия» рассматривает возможность смены названия команды на более международное и привлекательное для спонсоров.
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«У нас есть нарастающее чувство, что мы сильно прибавили в скорости и стали привлекать больше международных спонсоров. Но, к сожалению, меньше индийских. И мы обсуждаем, не стоит ли сменить название, чтобы придать ему интернациональный оттенок.
Мы рассматриваем возможные шаги с другими акционерами, но это большое решение, которое мы не станем принимать в спешке, — приводит слова владельца команды Виджая Малльи Autosport.
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