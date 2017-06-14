«Форс Индия» может сменить название

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«У нас есть нарастающее чувство, что мы сильно прибавили в скорости и стали привлекать больше международных спонсоров. Но, к сожалению, меньше индийских. И мы обсуждаем, не стоит ли сменить название, чтобы придать ему интернациональный оттенок.

Мы рассматриваем возможные шаги с другими акционерами, но это большое решение, которое мы не станем принимать в спешке, — приводит слова владельца команды Виджая Малльи Autosport.