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https://sport.mail.ru/news/formula1/30073716/
14 июня 2017, 17:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Гелаэль вернётся за руль болида «Торо Россо» на тестах в Венгрии

Индонезийский гонщик Шон Гелаэль вернётся за руль болида «Торо Россо» на тестах Формулы-1 в Венгрии, которые будут проходить с 1 по 2 августа на «Хунгароринге». Об этом итальянская команда сообщила в своём официальном «твиттере». 14 июня Гелаэль прошёл процедуру подгонки сиденья на базе команды из Фаэнцы.

20-летний пилот, который гоняется в Формуле-2 за команду «Арден», уже отработал один день за рулём болида «Торо Россо» в Бахрейне.
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