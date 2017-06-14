Гелаэль вернётся за руль болида «Торо Россо» на тестах в Венгрии
Индонезийский гонщик Шон Гелаэль вернётся за руль болида «Торо Россо» на тестах Формулы-1 в Венгрии, которые будут проходить с 1 по 2 августа на «Хунгароринге». Об этом итальянская команда сообщила в своём официальном «твиттере». 14 июня Гелаэль прошёл процедуру подгонки сиденья на базе команды из Фаэнцы.
20-летний пилот, который гоняется в Формуле-2 за команду «Арден», уже отработал один день за рулём болида «Торо Россо» в Бахрейне.
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