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14 июня 2017, 15:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» испытает систему защиты кокпита «щит» в Сильверстоуне

Концепция защиты кокпита «щит», разработанная ФИА, будет представлена в Сильверстоуне.

Концепция защиты кокпита щит разработанная <span class=error>ФИА</span> будет представлена в Сильверстоуне. Увеличить
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Работать на трассе по ходу первой пятничной тренировки Гран-при Великобритании со «щитом» будет команда «Феррари», сообщает F1Today. Итальянская команда будет собирать данные, которые будет анализировать ФИА, чтобы принять решение о возможности внедрения данного решения в 2018 году.

ФИА разработала свою концепцию защиты кокпита на базе «аэроэкрана» от «Ред Булл» в качестве альтернативы «гало», разработанному «Мерседесом».
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