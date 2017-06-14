«Феррари» испытает систему защиты кокпита «щит» в Сильверстоуне
Концепция защиты кокпита «щит», разработанная ФИА, будет представлена в Сильверстоуне.
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Работать на трассе по ходу первой пятничной тренировки
ФИА разработала свою концепцию защиты кокпита на базе «аэроэкрана» от «Ред Булл» в качестве альтернативы «гало», разработанному «Мерседесом».
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