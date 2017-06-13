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Первый в сезоне победный дубль «Мерседеса» на фоне неудачи «Феррари» изменил положение в Кубке конструкторов и обострил борьбу Хэмилтона и Феттеля за титул чемпиона мира. Однако не только борьба лидеров привлекла внимание СМИ в этот уик-энд: инцидент с командной тактикой в «Форс Индия» и очередные проблемы «Макларена» стали главной темой обсуждения в зарубежной прессе.



Каким Гран-при Канады увидели западные журналисты — читайте в обзоре «Чемпионата».

«Соперник выбыл из борьбы после трёхсот метров»

«Трасса в Монреале — это банальный набор дрэг-стрипов, соединённых медленными шпильками и эсками. Но именно за это мы и любим автодром имени Жиля Вильнёва, хотя, наверное, и не так сильно, как Льюис, который вновь продемонстрировал непревзойдённую скорость, — пишет экс-пилот “Больших призов” и эксперт британского Sky Sports Мартин Браундл. — Символично, что именно здесь, где десять лет назад он одержал свою первую победу в Формуле-1, Хэмилтон сравнялся по числу поулов с Айртоном Сенной и получил в подарок его шлем». «Самое главное, что на протяжении всего уик-энда W08 оставалась под контролем Льюиса», — добавляет коллега Брандла по Sky Sports Пит Гилл.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Канады не встретил вообще никакого сопротивления и уверенно довёл гонку до победы — в стиле трёх предыдущих лет доминирования «Мерседеса». Проблемы, с которыми «Серебряные стрелы» столкнулись в Монако, кажется, остались позади, однако не все разделяют восторгов по поводу убедительной победы Льюиса.

«Спустя всего 14 дней после неудачи в Монако “Мерседес” завоевал первый в сезоне победный дубль. По словам Тото Вольфа, инженеры работали день и ночь, и это принесло плоды. Но стоит учесть, что главный соперник “Серебряных стрел” выбыл из борьбы уже после трёхсот метров», — напоминает Тобиас Грюнер из немецкой Auto Motor und Sport.

Британские журналисты, к слову, тоже отмечают прекрасный пилотаж Феттеля, который смог отыграться из задних рядов, куда откатился из-за контакта с Ферстаппеном. «В исполнении Феттеля это был настоящий мастер-класс по минимизации потерь, но что действительно произвело впечатление, так это решимость немца. Он борется за чемпионство с Хэмилтоном, и любая неточность могла привести к сходу и вообще оставить Себа без очков. Но он всё равно пошёл в атаку, и это именно то, чего мы ждём от претендента на титул», — пишет Жиль Ричардс на страницах The Guardian.

Грюнер также отмечает иронию в том, что «Ред Булл» сначала испортил Себу гонку, а затем помог отыграть пару позиций. «На старте Макс Ферстаппен сломал Феттелю переднее крыло, из-за чего немцу пришлось отыгрываться, но, когда под финиш гонки он пробился на шестое место, другой пилот “Ред Булл” помог Себу подняться ещё выше. Риккардо лишь немного сдержал пару “Форс Индия”, и это помогло Феттелю», — считает корреспондент.

«Подиум уже был почти у “Форс Индия”. Они этого не заметили»

Одним из главных событий последних кругов гонки стала борьба пилотов «Форс Индия». Шедший четвёртым Серхио Перес никак не мог подобраться на растояние атаки к Даниэлю Риккардо, в то время как позади него располагался Эстебан Окон на свежих шинах. Команда пять раз просила Чеко пропустить напарника и обещала, что тот вернёт позицию, если не сможет пройти «Ред Булл», но Перес не подчинился приказу.

«Под прессингом Окона Перес показал себя эгоистом, продемонстрировал, что рассчитывает стать главным пилотом “Форс Индия” и не готов давать шанс напарнику-выскочке, — пишет онлайн-портал GPUpdate. — Топ-команды обязательно учтут эту демонстрацию, и явно не в лучшем свете. В то же время стоимость Окона, который считает, что его лишили шанса побороться за подиум, после этого инцидента только вырастет. “Моё время ещё придёт”, — говорит француз, и он совершенно прав».

«Будем честными: Окон финишировал в Монреале шестым, хотя должен был занять третье или хотя бы четвёртое место. Это хороший результат, а мог бы стать главным моментом сезона. И, несмотря на то что “Форс Индия” после финиша продемонстрировала чудеса дипломатии, ночной твит Виджая Малльи, в котором он обещал “уточнить принципы”, стал подтверждением того, что в команде понимают: была хорошая возможность, и она упущена», — считает Sky Sports.

А вот у известного британского эксперта Джеймса Аллена на этот счёт другое мнение. Он утверждает, что «Форс Индия» и без командных приказов смогла бы пробиться на подиум, если бы стратеги сработали лучше. «Подиум уже был почти у “Форс Индия”, но команда этого не заметила. В самом начале гонки пилоты “Форс Индия” опередили Райкконена — и тот попытался контратаковать за счёт агрессивного раннего пит-стопа. “Форс Индия” отреагировала на него остановкой Переса, но Окон оставался на трассе гораздо дольше. Но что “Форс Индия” упустила, так это возможность провести второй пит-стоп Чеко на 42-м круге (одновременно с Феттелем. — Прим. “Чемпионата”) — этот манёвр вывел бы одну из машин на подиум, поскольку отбиться от обеих “Форс Индия” Риккардо уже не смог бы», — пишет Аллен.

«Обогнать Переса на свежих шинах Себу наверняка бы не удалось, Окон получил бы шанс атаковать Риккардо, а если бы у него не получилось пройти Даниэля, их быстро догнал бы Чеко на свежей резине, — продолжает эксперт. — Не сделав ничего, “Форс Индия” сама пригласила Феттеля выйти вперёд, а подиум превратился в пятое и шестое места. И в чём тогда смысл оттягивать пит-стоп Окона, если это потом не используется? И почему вы разделили стратегии в начале гонки, но не стали делать этого в конце, когда было на что играть?».

«Всё менее вероятно, что “Макларен” будет придерживаться плана А»

«Постыдный отказ в тренировках? Есть. Вдохновенный пилотаж в квалификации за рулём самой медленной в плане максимальной скорости машины? Есть. Отчаянная борьба на трассе вперемешку с остротами и сарказмом в радиоэфире? Есть. Отказ мотора под конец гонки, в которой был шанс набрать очки? Есть. Мастер-класс по пиару и новые фанаты? Есть. Гонщик, готовый сбежать в другую команду? Есть», — так описывает выступление Фернандо Алонсо в Канаде Sky Sports.

Добавить к тексту Sky Sports было бы нечего, если бы Алонсо не сделал ещё одно заявление по поводу «Хонды»: испанец фактически поставил «Макларену» ультиматум, заявив, что уйдёт из Уокинга, если к сентябрю оранжевые машины не начнут побеждать.

«Сложно решить, что в этом году было худшим в оранжевом цвете: “Макларен” или Дональд Трамп. Последний, по крайней мере, способен набирать очки и побеждать. “Макларену” в Канаде традиционно непросто, но шедший десятым Фернандо Алонсо подарил команде надежду на свет в конце тоннеля. И вдруг отказ. Мощность пропала. Очередная поломка. Сход, — пишет GPUpdate. — В этот уик-энд напряжение в отношениях “Макларена” и “Хонды” выросло, а Зак Браун открытым текстом заявил, что у команды на следующий год есть план B и даже план C. И всё менее вероятно, что “Макларен” будет придерживаться плана А».

Если раньше СМИ обсуждали, куда стоит податься Алонсо, то теперь фокус пересудов сместился на будущее «Макларена». По слухам, Уокинг вернётся к моторам «Мерседес». «“Макларен” на пороге сделки с “Мерседесом” о поставке немецких моторов на следующий сезон — этот переход позволит удержать в команде Фернандо Алонсо, надеются в Уокинге. Разрыв с “Хондой” обойдётся “Макларену” в £78 млн (почти € 89 млн. — Прим. “Чемпионата”). Официальное объявление о возвращении к прежнему поставщику ожидается ещё до летнего перерыва», — сообщает Джонатан Макэвой из The Daily Mail.

«Команде необходимо найти быстрое решение, поскольку контракт Алонсо истекает в конце текущего сезона, причём о планах на следующий год испанец пообещал рассказать до августовской паузы, — напоминает британская газета. — Учитывая, что потери от расставания с “Хондой”, которая платит гонщикам зарплату, оцениваются в £ 80 млн в год, а Фернандо получает порядка £ 25 млн за сезон, “Макларен” рискует оказаться в более сложном финансовом положении. Не стоит забывать, что и поставка моторов обойдётся Уокингу в сумму около £ 10,6 млн. “Мерседес” пока никак не комментирует ситуацию».

«Пришло время браться за дело»

Автоспортивный обозреватель The Guardian Жиль Ричардс обратил внимание, что в социальных сетях в этот уик-энд появилось видео с брифинга пилотов — традиционно закрытого мероприятия, на котором гонщики в дали от любопытных глаз обсуждают актуальные вопросы гонок. Ричардс отметил, что это была хорошая идея Liberty Media, однако призывает американцев действовать решительнее.

«Ещё одна инновация от Liberty Media получила одобрение паддока: новые владельцы Формулы-1 опубликовали видео с брифинга пилотов. С 90-х годов брифинги гонщиков проходят за закрытыми дверями, хотя интерес к ним огромен. Liberty утверждает, что планов выносить эти брифинги на публику нет, поскольку перемещение происходящих там дискуссий в публичное поле может привести к тому, что не все пилоты будут высказываться откровенно», — пишет Ричардс.