«Что хуже: “Макларен” или Трамп?» СМИ — о Гран-при Канады и Фернандо Алонсо
Очередной отказ «Хонды» и поиск новых моторов для «Макларена», демарш Переса и первый в сезоне дубль «Мерседеса» — в обзоре западных СМИ.
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Первый в сезоне победный дубль «Мерседеса» на фоне неудачи «Феррари» изменил положение в Кубке конструкторов и обострил борьбу Хэмилтона и Феттеля за титул чемпиона мира. Однако не только борьба лидеров привлекла внимание СМИ в этот уик-энд: инцидент с командной тактикой в «Форс Индия» и очередные проблемы «Макларена» стали главной темой обсуждения в зарубежной прессе.
Каким
«Соперник выбыл из борьбы после трёхсот метров»
«Трасса в Монреале — это банальный набор
Льюис Хэмилтон на
«Спустя всего 14 дней после неудачи в Монако “Мерседес” завоевал первый в сезоне победный дубль. По словам Тото Вольфа, инженеры работали день и ночь, и это принесло плоды. Но стоит учесть, что главный соперник “Серебряных стрел” выбыл из борьбы уже после трёхсот метров», — напоминает Тобиас Грюнер из немецкой Auto Motor und Sport.
Британские журналисты, к слову, тоже отмечают прекрасный пилотаж Феттеля, который смог отыграться из задних рядов, куда откатился
Грюнер также отмечает иронию в том, что «Ред Булл» сначала испортил Себу гонку, а затем помог отыграть пару позиций. «На старте Макс Ферстаппен сломал Феттелю переднее крыло,
«Подиум уже был почти у “Форс Индия”. Они этого не заметили»
Одним из главных событий последних кругов гонки стала борьба пилотов «Форс Индия». Шедший четвёртым Серхио Перес никак не мог подобраться на растояние атаки к Даниэлю Риккардо, в то время как позади него располагался Эстебан Окон на свежих шинах. Команда пять раз просила Чеко пропустить напарника и обещала, что тот вернёт позицию, если не сможет пройти «Ред Булл», но Перес не подчинился приказу.
«Под прессингом Окона Перес показал себя эгоистом, продемонстрировал, что рассчитывает стать главным пилотом “Форс Индия” и не готов давать шанс
«Будем честными: Окон финишировал в Монреале шестым, хотя должен был занять третье или хотя бы четвёртое место. Это хороший результат, а мог бы стать главным моментом сезона. И, несмотря на то что “Форс Индия” после финиша продемонстрировала чудеса дипломатии, ночной твит Виджая Малльи, в котором он обещал “уточнить принципы”, стал подтверждением того, что в команде понимают: была хорошая возможность, и она упущена», — считает Sky Sports.
А вот у известного британского эксперта Джеймса Аллена на этот счёт другое мнение. Он утверждает, что «Форс Индия» и без командных приказов смогла бы пробиться на подиум, если бы стратеги сработали лучше. «Подиум уже был почти у “Форс Индия”, но команда этого не заметила. В самом начале гонки пилоты “Форс Индия” опередили Райкконена — и тот попытался контратаковать за счёт агрессивного раннего
«Обогнать Переса на свежих шинах Себу наверняка бы не удалось, Окон получил бы шанс атаковать Риккардо, а если бы у него не получилось пройти Даниэля, их быстро догнал бы Чеко на свежей резине, — продолжает эксперт. — Не сделав ничего, “Форс Индия” сама пригласила Феттеля выйти вперёд, а подиум превратился в пятое и шестое места. И в чём тогда смысл оттягивать
«Всё менее вероятно, что “Макларен” будет придерживаться плана А»
«Постыдный отказ в тренировках? Есть. Вдохновенный пилотаж в квалификации за рулём самой медленной в плане максимальной скорости машины? Есть. Отчаянная борьба на трассе вперемешку с остротами и сарказмом в радиоэфире? Есть. Отказ мотора под конец гонки, в которой был шанс набрать очки? Есть.
Добавить к тексту Sky Sports было бы нечего, если бы Алонсо не сделал ещё одно заявление по поводу «Хонды»: испанец фактически поставил «Макларену» ультиматум, заявив, что уйдёт из Уокинга, если к сентябрю оранжевые машины не начнут побеждать.
«Сложно решить, что в этом году было худшим в оранжевом цвете: “Макларен” или Дональд Трамп. Последний, по крайней мере, способен набирать очки и побеждать. “Макларену” в Канаде традиционно непросто, но шедший десятым Фернандо Алонсо подарил команде надежду на свет в конце тоннеля. И вдруг отказ. Мощность пропала. Очередная поломка. Сход, — пишет GPUpdate. — В этот
Если раньше СМИ обсуждали, куда стоит податься Алонсо, то теперь фокус пересудов сместился на будущее «Макларена». По слухам, Уокинг вернётся к моторам «Мерседес». «“Макларен” на пороге сделки с “Мерседесом” о поставке немецких моторов на следующий сезон — этот переход позволит удержать в команде Фернандо Алонсо, надеются в Уокинге. Разрыв с “Хондой” обойдётся “Макларену” в £78 млн (почти € 89 млн. — Прим. “Чемпионата”). Официальное объявление о возвращении к прежнему поставщику ожидается ещё до летнего перерыва», — сообщает Джонатан Макэвой из The Daily Mail.
«Команде необходимо найти быстрое решение, поскольку контракт Алонсо истекает в конце текущего сезона, причём о планах на следующий год испанец пообещал рассказать до августовской паузы, — напоминает британская газета. — Учитывая, что потери от расставания с “Хондой”, которая платит гонщикам зарплату, оцениваются в £ 80 млн в год, а Фернандо получает порядка £ 25 млн за сезон, “Макларен” рискует оказаться в более сложном финансовом положении. Не стоит забывать, что и поставка моторов обойдётся Уокингу в сумму около £ 10,6 млн. “Мерседес” пока никак не комментирует ситуацию».
«Пришло время браться за дело»
Автоспортивный обозреватель The Guardian Жиль Ричардс обратил внимание, что в социальных сетях в этот
«Ещё одна инновация от Liberty Media получила одобрение паддока: новые владельцы Формулы-1 опубликовали видео с брифинга пилотов. С 90-х годов брифинги гонщиков проходят за закрытыми дверями, хотя интерес к ним огромен. Liberty утверждает, что планов выносить эти брифинги на публику нет, поскольку перемещение происходящих там дискуссий в публичное поле может привести к тому, что не все пилоты будут высказываться откровенно», — пишет Ричардс.
«Тем не менее публикация этого видео стала ещё одним шагом навстречу болельщикам, притом конкретным шагом, в отличие от
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