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13 июня 2017, 15:33 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росберг отверг возможность возвращения в Формулу-1

Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг отверг возможность своего возвращения в «Королевские автогонки».

Чемпион мира в Формуле-1 2016 года <span class=error>Нико</span> <span class=error>Росберг</span> отверг возможность своего возвращения в Королевские автогонки. Увеличить
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Ранее босс «Макларена» Тото Вольф сказал, что не исключает возможности возвращения немца, которому на данный момент 31 год.

«Нет, я действительно завершил карьеру. Я счастлив и горжусь успехами и результатами, которых добился. Они меня устраивают. Но теперь это в прошлом, и я собираюсь заняться чем-нибудь новым», — цитирует Росберга Sport Bild.

Немец заверил, что воздержится даже от возвращения на одну гонку, как это ранее сделал Дженсон Баттон, подменявший Фернандо Алонсо в Монако. «Я никогда не думал об этом, но, вероятно, я бы просто сказал «нет», — отметил гонщик.
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