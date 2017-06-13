Росберг отверг возможность возвращения в Формулу-1
Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг отверг возможность своего возвращения в «Королевские автогонки».
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Ранее босс «Макларена» Тото Вольф сказал, что не исключает возможности возвращения немца, которому на данный момент 31 год.
«Нет, я действительно завершил карьеру. Я счастлив и горжусь успехами и результатами, которых добился. Они меня устраивают. Но теперь это в прошлом, и я собираюсь заняться
Немец заверил, что воздержится даже от возвращения на одну гонку, как это ранее сделал Дженсон Баттон, подменявший Фернандо Алонсо в Монако. «Я никогда не думал об этом, но, вероятно, я бы просто сказал «нет», — отметил гонщик.
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