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13 июня 2017, 14:28 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Боттас гораздо лучше как напарник, чем Росберг

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал, что его взаимоотношения с Валттери Боттасом гораздо лучше взаимоотношений с прежним напарником Нико Росбергом, который принял решение завершить карьеру в Формуле-1 после победы в чемпионате 2016 года.

«Да, с Валттери отношения другие. Это лучше, чем с Нико. Валттери очень меня поддерживает. Это совершенно на другом уровне с профессиональной точки зрения. В команде мы более едины, чем когда-либо. И когда всё будет наоборот, я поддержу его», — цитирует Хэмилтона Sportsmole.
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