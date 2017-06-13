Хэмилтон: Боттас гораздо лучше как напарник, чем Росберг

«Да, с Валттери отношения другие. Это лучше, чем с Нико. Валттери очень меня поддерживает. Это совершенно на другом уровне с профессиональной точки зрения. В команде мы более едины, чем когда-либо. И когда всё будет наоборот, я поддержу его», — цитирует Хэмилтона Sportsmole.