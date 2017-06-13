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13 июня 2017, 14:15 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Франц Тост считает Даниила Квята одним из лучших пилотов «Ф-1» по гоночным навыкам

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Руководитель команды «Формулы-1» «Торо Россо» Франц Тост считает российского пилота Даниила Квята одним из лучших пилотов чемпионата по гоночным навыкам.

Квят, набравший 4 очка после семи этапов, занимает 15-е место в общем зачете пилотов, его партнер по «Торо Россо» испанец Карлос Сайнс-младший с 25 баллами идет 9-м. В нынешнем сезоне россиянин дважды попал в очковую зону, финишировав девятым на Гран-при Австралии и Гран-при Испании. На этапах в Китае и Канаде Квят не добирался до финиша из-за технических проблем.

«Даниилу немного не везло с этими техническими отказами. Например, в Китае у него был хороший темп, но он не смог закончить гонку из-за отказа гидравлики. Но, к примеру, в России на последних 14 кругах он был очень быстр. Квят был намного быстрее многих гонщиков, которые ехали впереди него. А это значит, что мы должны дать ему лучшую технику из возможных, и тогда он справится, потому что если говорить о гоночных навыках, то он один из лучших», — сказал Тост, которого цитирует motorsport.com.
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