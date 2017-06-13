Франц Тост считает Даниила Квята одним из лучших пилотов «Ф-1» по гоночным навыкам
МОСКВА, 13 июн —
Р-Спорт. Руководитель команды «Формулы-1» «Торо Россо» Франц Тост считает российского пилота Даниила Квята одним из лучших пилотов чемпионата по гоночным навыкам.
Квят, набравший 4 очка после семи этапов, занимает 15-е место в общем зачете пилотов, его партнер по «Торо Россо» испанец Карлос
«Даниилу немного не везло с этими техническими отказами. Например, в Китае у него был хороший темп, но он не смог закончить гонку
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