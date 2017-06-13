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https://sport.mail.ru/news/formula1/30058126/
13 июня 2017, 13:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Пилоты определились с шинами на Гран-при Азербайджана

Официальный поставщик шин для Формулы-1 компания «Пирелли» представила выбор пилотами шин на предстоящий Гран-при Азербайджана, который будет проходить с 23 по 25 июня в Баку.

Лидеры чемпионата, команды «Мерседес» и «Феррари» сделали одинаковый выбор шин для своих пилотов. В Баку у Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса, Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена будет по восемь комплектов покрышек «суперсофт», по четыре комплекта «софта» и по одному — «медиума».
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