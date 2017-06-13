Пилоты определились с шинами на Гран-при Азербайджана

Лидеры чемпионата, команды «Мерседес» и «Феррари» сделали одинаковый выбор шин для своих пилотов. В Баку у Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса, Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена будет по восемь комплектов покрышек «суперсофт», по четыре комплекта «софта» и по одному — «медиума».