Пилоты определились с шинами на Гран-при Азербайджана
Официальный поставщик шин для Формулы-1 компания «Пирелли» представила выбор пилотами шин на предстоящий
Гран-при Азербайджана, который будет проходить с 23 по 25 июня в Баку.
Лидеры чемпионата, команды «Мерседес» и «Феррари» сделали одинаковый выбор шин для своих пилотов. В Баку у Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса, Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена будет по восемь комплектов покрышек «суперсофт», по четыре комплекта «софта» и по одному — «медиума».
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