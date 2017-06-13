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13 июня 2017, 12:34 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Глава команды «Ред Булл» Хорнер поддержал Ферстаппена, расстроенного сезоном «Ф-1»

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Глава команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал пилота своей «конюшни» Макса Ферстаппена, расстроенного неудачным ходом сезона.

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Ферстаппен в общем зачете пилотов идет на 6-м месте после семи этапов, набрав 45 очков. В трех гонках сезона-2017 голландец не сумел финишировать. В воскресенье он не сумел добраться до финиша на Гран-при Канады из-за технических проблем. В нынешнем году голландец пока лишь раз оказывался в тройке лучших, став третьим в Китае. После этапа в Канаде Ферстаппен назвал «дерьмом» то, как складывается для него нынешний сезон «Формулы-1».

«Думаю, ему стоит смотреть на ситуацию чуть шире. Он выступает на отличном уровне, машина становится все быстрее и быстрее. Даже если результат оказался не таким, на который он рассчитывал, стоит помнить, что сезон длинный, и в итоге все выровняется в будущих гонках», — сказал Хорнер, которого цитирует motorsport.com.

В сезоне-2016 Ферстаппен, перешедший в «Ред Булл» по ходу чемпионата, заменив россиянина Даниила Квята, выиграл Гран-при Испании и еще 6 раз поднимался на подиум.
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