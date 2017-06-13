«Хонда»: Проблема с корреляцией данных в работе мотора на стенде и трассе
Руководитель спортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, что японский производитель добивается прогресса в улучшении работы двигателя на испытательном стенде, однако не понимает, почему не может перенести его на трассу.
Продолжающиеся проблемы с надёжностью моторов «Хонды» заставляют «Макларен» задуматься о смене поставщика силовых установок.
«Мы не можем смоделировать подходящие условия на динамометре. Нам нужно создать на испытательном стенде те же условия, что и на трассе. Условия различны, поэтому нам необходимо понять, почему это влияет на надёжность. В прошлом году мы могли добиться надёжности мотора на динамометре, так что нам нужно понять, почему есть
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter