«Хонда»: Проблема с корреляцией данных в работе мотора на стенде и трассе

Продолжающиеся проблемы с надёжностью моторов «Хонды» заставляют «Макларен» задуматься о смене поставщика силовых установок.



«Мы не можем смоделировать подходящие условия на динамометре. Нам нужно создать на испытательном стенде те же условия, что и на трассе. Условия различны, поэтому нам необходимо понять, почему это влияет на надёжность. В прошлом году мы могли добиться надёжности мотора на динамометре, так что нам нужно понять, почему есть какая-то разница в работе мотора на стенде и трассе. И это непросто», — цитирует Хасегаву Motorsport.