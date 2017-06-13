Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30056886/
13 июня 2017, 12:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хонда»: Проблема с корреляцией данных в работе мотора на стенде и трассе

Руководитель спортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, что японский производитель добивается прогресса в улучшении работы двигателя на испытательном стенде, однако не понимает, почему не может перенести его на трассу.

Продолжающиеся проблемы с надёжностью моторов «Хонды» заставляют «Макларен» задуматься о смене поставщика силовых установок.

«Мы не можем смоделировать подходящие условия на динамометре. Нам нужно создать на испытательном стенде те же условия, что и на трассе. Условия различны, поэтому нам необходимо понять, почему это влияет на надёжность. В прошлом году мы могли добиться надёжности мотора на динамометре, так что нам нужно понять, почему есть какая-то разница в работе мотора на стенде и трассе. И это непросто», — цитирует Хасегаву Motorsport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото