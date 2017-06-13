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13 июня 2017, 11:14 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: В Канаде «Мерседес» нанёс большой удар по «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не скрывает своего удовлетворения от победного дубля команды в Монреале, который позволил немецкой конюшне опередить «Феррари» в Кубке конструкторов.

«Я не думаю, что за те пять лет, что я нахожусь в команде, я видел столь хорошее взаимодействие. Нам нужно было понять машину, чтобы затем приехать в Канаду и сделать то, что стало большим ударом по “Феррари”, потому что Валттери проделал отличную работу, чтобы мы оформили дубль. Это наш первый совместный дубль, и это важный момент для команды», — цитирует Хэмилтона GPUpdate.
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