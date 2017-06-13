Хэмилтон: В Канаде «Мерседес» нанёс большой удар по «Феррари»

«Я не думаю, что за те пять лет, что я нахожусь в команде, я видел столь хорошее взаимодействие. Нам нужно было понять машину, чтобы затем приехать в Канаду и сделать то, что стало большим ударом по “Феррари”, потому что Валттери проделал отличную работу, чтобы мы оформили дубль. Это наш первый совместный дубль, и это важный момент для команды», — цитирует Хэмилтона GPUpdate.