Ферстаппена беспокоят перспективы «Ред Булл» на 2018 год

«Понятно, что автомобиль стал лучше, теперь нам нужно ждать увеличения мощности двигателя. Возможно вы слышали, что обновлений мотора от “Рено” в этом году не будет, и я беспокоюсь из-за этого, потому что в “Рено” обещали их.



Мы получили не так много обновлений в 2017 году, что расстраивает и заставляет меня беспокоиться насчёт следующего года.



Я хочу выиграть, и я думаю, что команда способна выиграть. В этом году мы хотели бороться за титул, но сейчас мы далеки от цели, так что нам нужно продолжать работать», — рассказал Ферстаппен в интервью голландскому телеканалу Ziggo Sport.