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13 июня 2017, 11:06 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппена беспокоят перспективы «Ред Булл» на 2018 год

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обеспокоен перспективами команды на следующий год в связи с недавними заявлениями «Рено», что большие обновления двигателя предвидятся лишь в 2018 году.

Пилот Ред <span class=error>Булл</span> Макс Ферстаппен обеспокоен перспективами команды на следующий год в связи с недавними заявлениями Рено что большие обновления двигателя предвидятся лишь в 2018 году. Увеличить
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«Понятно, что автомобиль стал лучше, теперь нам нужно ждать увеличения мощности двигателя. Возможно вы слышали, что обновлений мотора от “Рено” в этом году не будет, и я беспокоюсь из-за этого, потому что в “Рено” обещали их.

Мы получили не так много обновлений в 2017 году, что расстраивает и заставляет меня беспокоиться насчёт следующего года.

Я хочу выиграть, и я думаю, что команда способна выиграть. В этом году мы хотели бороться за титул, но сейчас мы далеки от цели, так что нам нужно продолжать работать», — рассказал Ферстаппен в интервью голландскому телеканалу Ziggo Sport.
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