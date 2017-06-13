Арривабене: Сначала повреждение болида Феттеля не казалось таким серьёзным

«К сожалению, наша гонка была испорчена с самого начала, когда болид Себа был повреждён, поэтому он не мог уже показать свой лучший результат. Вначале наши данные указывали на то, что ущерб не слишком серьёзный. Лишь на последующих кругах крыло сломалось, что привело к последующим повреждениям поворотных лопастей и днища.



Что касается Кими (Райкконена), то к концу гонки он столкнулся с проблемами в работе тормозной системы. Мы проведём подробный анализ гонки, основываясь на собранных данных, чтобы как можно лучше подготовиться к Гран-при в Баку», — цитирует Арривабене The Checkered Flag.