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https://sport.mail.ru/news/formula1/30052982/
13 июня 2017, 1:43 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Даниил Квят: Я не уверен, что хочу работать с Сайнсом

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что недоволен высказываниями своего партнера по команде Карлоса Сайнса.

Российский пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> заявил что недоволен высказываниями своего партнера по команде <span class=error>Карлоса</span> <span class=error>Сайнса</span>. Увеличить
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— В квалификации вы воспользовались слип-стримом за машиной Карлоса Сайнса, и он был этим недоволен. У вас был после этого разговор с ним?
— После квалификации мне не о чем было с ним говорить. Я знаю, что он повел себя некорректно. Так не ведут себя люди в его возрасте. После квалификации я увидел, что не получил никакого преимущества — ноль. Если сравнить его лучший круг и мой лучший круг в квалификации, то там был ноль — такая же максимальная скорость. Он просто видит призраков.

— Значит, вы не получили никакого преимущества?
На своем лучшем круге — нет. В начале квалификации я действительно выехал позади него, но так решила команда. Именно так работает стратегия — на одном этапе я еду позади него, на следующем — он позади. В Баку он должен был ехать за мной, но сейчас я не уверен, что хочу с ним работать после всего того, что он наговорил. Я не уверен, что мы захотим сотрудничать в квалификации.

— Вы собираетесь обсудить это с ним?
— С моей стороны все предельно ясно, как чистое небо. Мне все абсолютно ясно. Если у него есть вопросы ко мне, пусть приходит и говорит, если хватит смелости. Если смелости недостаточно, то он пойдет говорить с вами, парни. Он постоянно посылает сообщения через прессу. Мне же ему нечего сказать, — цитирует Квята f1news.ru.

Напомним, что на Гран-при Канады Квят не сумел финишировать. Выиграл гонку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гран-при Канады

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70 кругов.

2. Валттери Боттас («Мерседес») +19,783.

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +35,297.

4. Себастьян Феттель («Феррари») +35,907.

5. Серхио Перес («Форс-Индия») +40,476.

6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +40,716.

7. Кими Райкконен («Феррари») +58,632.

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +60,374.

9. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг.

10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг.

11. Джолион Палмер («Рено») +1 круг.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

13. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг.

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг.

15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга.

Сошли

Фернандо Алонсо («Макларен»).

Даниил Квят («Торо Россо»).

Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Фелипе Масса («Уильямс»).

Карлос Сайнс («Торо Россо»).
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