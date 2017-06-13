Даниил Квят: Я не уверен, что хочу работать с Сайнсом
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что недоволен высказываниями своего партнера по команде Карлоса Сайнса.
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— В квалификации вы воспользовались
— После квалификации мне не о чем было с ним говорить. Я знаю, что он повел себя некорректно. Так не ведут себя люди в его возрасте. После квалификации я увидел, что не получил никакого преимущества — ноль. Если сравнить его лучший круг и мой лучший круг в квалификации, то там был ноль — такая же максимальная скорость. Он просто видит призраков.
— Значит, вы не получили никакого преимущества?
На своем лучшем круге — нет. В начале квалификации я действительно выехал позади него, но так решила команда. Именно так работает стратегия — на одном этапе я еду позади него, на следующем — он позади. В Баку он должен был ехать за мной, но сейчас я не уверен, что хочу с ним работать после всего того, что он наговорил. Я не уверен, что мы захотим сотрудничать в квалификации.
— Вы собираетесь обсудить это с ним?
— С моей стороны все предельно ясно, как чистое небо. Мне все абсолютно ясно. Если у него есть вопросы ко мне, пусть приходит и говорит, если хватит смелости. Если смелости недостаточно, то он пойдет говорить с вами, парни. Он постоянно посылает сообщения через прессу. Мне же ему нечего сказать, — цитирует Квята f1news.ru.
Напомним, что на
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70 кругов.
2. Валттери Боттас («Мерседес») +19,783.
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +35,297.
4. Себастьян Феттель («Феррари») +35,907.
5. Серхио Перес («Форс-Индия») +40,476.
6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +40,716.
7. Кими Райкконен («Феррари») +58,632.
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +60,374.
9. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг.
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг.
11. Джолион Палмер («Рено») +1 круг.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
13. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг.
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг.
15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга.
Сошли
Фернандо Алонсо («Макларен»).
Даниил Квят («Торо Россо»).
Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Фелипе Масса («Уильямс»).
Карлос Сайнс («Торо Россо»).
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