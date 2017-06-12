F1: любопытная статистика Гран-При Канады
Обследовав огромное количество специализированных сайтов в поисках интересной статистики, «Советский спорт» готов представить вашему вниманию самые интересные формализованные итоги только что закончившегося
Гран-при Канады.
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ХЭМИЛТОН И ЕГО ПОБЕДНАЯ ГОНКА
Льюис Хэмилтон стал третьим гонщиком в истории Формулы 1 — вместе с Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной, кто выиграл один
Выиграв гонку в Монреале, Льюис Хэмилтон одержал 56 победу в карьере и 35-ю в составе Mercedes — столько же побед было у Айртона Сенны в McLaren. Победа Хэмилтона — 260-я для британских гонщиков в Формуле 1.
Стартовав с поула, проехав лучший круг, лидируя от старта до финиша и выиграв гонку, Льюис Хэмилтон завоевал четвёртый в карьере «Большой шлем» — столько же у Айртона Сенны, Себастьяна Феттеля, Найджела Мэнселла и Джеки Стюарта.
Все три победы в этом году Льюис Хэмилтон одержал, завоевав
Десять лет назад Льюис Хэмилтон завоевал в Канаде свой первый поул и выиграл первую гонку в Формуле 1 — эти десять лет принесли ему 56 побед и 65 поулов.
Подиум Хэмилтона в Канаде — 60-й для британца в составе Mercedes, напоминает F1news.ru.
ПРОИГРАВШИЕ, НО С РЕКОРДАМИ
Финишировав вторым, Валттери Боттас позволил Mercedes завоевать первый в этом сезоне победный дубль. Финн третий год подряд поднялся на подиум в Монреале.
Даниэль Риккардо в трёх последних гонках финишировал третьим, в 21-й раз за карьеру поднявшись на подиум. Подиум Риккардо в Монреале — 20-й для моторов TAG Heuer.
Финишировав четвёртым, Себастьян Феттель прервал серию из семи подиумов подряд. В Канаде немец перешел рубеж 10000 кругов в гонках Формулы 1 за карьеру.
Нико Хюлкенберг финишировал восьмым в трёх последних Гран При Канады.
Финишировав девятым, Лэнс Стролл заработал первые очки в Формуле 1. В прошлый раз канадский гонщик зарабатывал очки в 2006-м, когда Жак Вильнёв финишировал восьмым в Гран При Великобритании. В 18 лет 7 месяцев и 13 дней, Лэнс стал вторым по возрасту гонщиком в истории Формулы 1 [после Макса Ферстаппена], заработавшим очки.
Финишировав десятым, Роман Грожан заработал очки в третьей гонке подряд.
Впервые в этом сезоне оба гонщика Toro Rosso сошли с дистанции.
Прошло ровно 100 Гран При после прошлой победы Williams, одержанной Пастором Мальдонадо в Гран При Испании 2012 года.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Выиграв поул в Монреале, Льюис Хэмилтон повторил достижение Айртона Сенны по числу поулов за карьеру. Правда, бразильцу потребовалось для этого 161
До повторения абсолютного рекорда, принадлежащего Михаэлю Шумахеру, Льюису Хэмилотну нужно завоевать ещё три поула.
Завоевав шестой поул на канадской трассе, Льюис Хэмилтон повторил достижение Михаэля Шумахера в Канаде. Больше всего поулов на одной трассе было у Михаэля Шумахера в Сузуке и Айртона Сенны в Имоле — по восемь.
В шестой раз в этом году Валттери Боттас квалифицировался третьим.
Квалифицировавшись девятым, Эстебан Окон добился лучшего результата в карьере.
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