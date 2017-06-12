F1: любопытная статистика Гран-При Канады

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ХЭМИЛТОН И ЕГО ПОБЕДНАЯ ГОНКА

Льюис Хэмилтон стал третьим гонщиком в истории Формулы 1 — вместе с Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной, кто выиграл один Гран-при по меньшей мере шесть раз. У Михаэля Шумахера восемь побед в Маньи-Кур, семь в Монреале и Имоле, по шесть в Спа, Барселоне и Сузуке. У Сенны шесть побед в Монако.

Выиграв гонку в Монреале, Льюис Хэмилтон одержал 56 победу в карьере и 35-ю в составе Mercedes — столько же побед было у Айртона Сенны в McLaren. Победа Хэмилтона — 260-я для британских гонщиков в Формуле 1.

Стартовав с поула, проехав лучший круг, лидируя от старта до финиша и выиграв гонку, Льюис Хэмилтон завоевал четвёртый в карьере «Большой шлем» — столько же у Айртона Сенны, Себастьяна Феттеля, Найджела Мэнселла и Джеки Стюарта.

Все три победы в этом году Льюис Хэмилтон одержал, завоевав хет-трик — стартовав с поула и проехав лучший круг гонки.

Десять лет назад Льюис Хэмилтон завоевал в Канаде свой первый поул и выиграл первую гонку в Формуле 1 — эти десять лет принесли ему 56 побед и 65 поулов.

Подиум Хэмилтона в Канаде — 60-й для британца в составе Mercedes, напоминает F1news.ru.

ПРОИГРАВШИЕ, НО С РЕКОРДАМИ

Финишировав вторым, Валттери Боттас позволил Mercedes завоевать первый в этом сезоне победный дубль. Финн третий год подряд поднялся на подиум в Монреале.

Даниэль Риккардо в трёх последних гонках финишировал третьим, в 21-й раз за карьеру поднявшись на подиум. Подиум Риккардо в Монреале — 20-й для моторов TAG Heuer.

Финишировав четвёртым, Себастьян Феттель прервал серию из семи подиумов подряд. В Канаде немец перешел рубеж 10000 кругов в гонках Формулы 1 за карьеру.

Нико Хюлкенберг финишировал восьмым в трёх последних Гран При Канады.

Финишировав девятым, Лэнс Стролл заработал первые очки в Формуле 1. В прошлый раз канадский гонщик зарабатывал очки в 2006-м, когда Жак Вильнёв финишировал восьмым в Гран При Великобритании. В 18 лет 7 месяцев и 13 дней, Лэнс стал вторым по возрасту гонщиком в истории Формулы 1 [после Макса Ферстаппена], заработавшим очки.

Финишировав десятым, Роман Грожан заработал очки в третьей гонке подряд.

Впервые в этом сезоне оба гонщика Toro Rosso сошли с дистанции.

Прошло ровно 100 Гран При после прошлой победы Williams, одержанной Пастором Мальдонадо в Гран При Испании 2012 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Выиграв поул в Монреале, Льюис Хэмилтон повторил достижение Айртона Сенны по числу поулов за карьеру. Правда, бразильцу потребовалось для этого 161 Гран-при, а британцу — 195.

До повторения абсолютного рекорда, принадлежащего Михаэлю Шумахеру, Льюису Хэмилотну нужно завоевать ещё три поула.

Завоевав шестой поул на канадской трассе, Льюис Хэмилтон повторил достижение Михаэля Шумахера в Канаде. Больше всего поулов на одной трассе было у Михаэля Шумахера в Сузуке и Айртона Сенны в Имоле — по восемь.

В шестой раз в этом году Валттери Боттас квалифицировался третьим.

Квалифицировавшись девятым, Эстебан Окон добился лучшего результата в карьере.