Ферстаппен: Сезон пока выдаётся провальным во всём
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен критично отозвался о ходе нынешнего сезона для себя. На
Гран-при Канады болид голландца заглох, когда он шёл на втором месте.
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Видимо, что-то случилось...
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«Меня не слишком волнуют перспективы в Баку. Весь сезон пока выдаётся провальным во всём», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
Глава команды Кристиан Хорнер считает, что Ферстаппену и из схода удастся извлечь пользу.
«Конечно, он разочарован, ведь шёл на такой высокой позиции. Но я думаю, это прибавит ему мужества. Сезон длинный, и его время придёт в грядущих гонках», — заявил Хорнер.
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