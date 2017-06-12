Ферстаппен: Сезон пока выдаётся провальным во всём

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«Меня не слишком волнуют перспективы в Баку. Весь сезон пока выдаётся провальным во всём», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Глава команды Кристиан Хорнер считает, что Ферстаппену и из схода удастся извлечь пользу.

«Конечно, он разочарован, ведь шёл на такой высокой позиции. Но я думаю, это прибавит ему мужества. Сезон длинный, и его время придёт в грядущих гонках», — заявил Хорнер.