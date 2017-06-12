Хит-парад Канады: провал «Феррари» и ярость Квята

Пилот дня: Эстебан Окон

Гран-при Канады оказался богат на героев — как прыгнувших выше головы (Лэнс Стролл), так и отработавших на привычном высочайшем уровне (Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо). Себастьян Феттель отметился феноменальным прорывом, оставшись в круге от подиума после поломки и последнего места в начале гонки. Но ярче всех выступил Эстебан Окон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Finished P6 at the <a href="https://twitter.com/hashtag/CanadianGP?src=hash">#CanadianGP</a> a bit frustrated as a podium was possible, but great job from the entire team with great pace all week end!? <a href="https://t.co/t4aCPvQ6bv">pic.twitter.com/t4aCPvQ6bv</a></p>— Esteban Ocon (@OconEsteban) <a href="https://twitter.com/OconEsteban/status/874053129427443714">11 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Француз отлично отработал в квалификации, а в гонке выстрелил, как из пушки. Прекрасный старт и бережное обращение с шинами на какое-то время вывели его даже на второе место. В конце Эстебан вполне мог забраться на подиум, но помешало то ли упорство Серхио Переса, то ли запрет на явную борьбу внутри команды в «Форс Индия». Так или иначе, Чеко не подвинулся, когда 20 кругов не мог толком атаковать Риккардо, а сам Окон решительно пошёл на него лишь под финиш — не хватило трёх десятых секунды.

Тем не менее, в Канаде Эстебан впечатлил многих, и если раньше его рассматривали как младшего напарника Переса, то сейчас он заявил о себе, как о полноценном конкуренте.

Обгон дня: Макс Ферстаппен проходит Валттери Боттаса и Себастьяна Феттеля

Канадская гонка была богаче на прекрасную оборону, чем на яркую атаку. Дэн Риккардо, Чеко Перес и даже Лэнс Стролл продемонстрировали умение защищать свои позиции. Среди атакующих манёвров ярче всего запомнились два: рискованный ход Себастьяна Феттеля в борьбе с Оконом, из-за которого француз срезал траекторию, а немец вырвался вперёд, и сильный ход Макса Ферстаппена на старте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Very disappointed, that after such a great start, with a podium in sight, we retired after losing all power. A big shame. ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/CanadianGP?src=hash">#CanadianGP</a> <a href="https://t.co/y5uK7HwpSs">pic.twitter.com/y5uK7HwpSs</a></p>— Max Verstappen (@Max33Verstappen) <a href="https://twitter.com/Max33Verstappen/status/874006451395715074">11 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ферстаппен феноменально оторвался с места и сразу же обошёл Кими Райкконена. Но на этом голландец не остановился — пока Феттель и Боттас боролись за позицию позади притормозившего в первом повороте Хэмилтона, Макс решил не сбрасывать скорость так сильно и выехал на внешнюю траекторию. Набери Себастьян и Валттери чуть больше скорости, подобный манёвр мог закончиться для голландца на обочине. Но он рискнул и риск оправдался — две отыгранные позиции и второе место ко второму повороту гонки.

Лучшая тактика: Нико Хюлькенберг («Рено»)

Когда Хюлькенберг выступал в «Форс Индия», он регулярно обыгрывал конкурентов за счёт тактики. Сейчас Нико в «Рено», и всё также грамотен на пит-стопах. То ли научился в прежней команде, то ли он и был двигателем тактической премудрости для индусов.



В Канаде Нико прекрасно сориентировался при виртуальной машине безопасности после остановки Ферстаппена. Немец тут же нырнул в боксы, сменил «ультрасофт» на «суперсофт» и покатил к финишу. В итоге, болид «Рено» не только попал в очки, но и удержался в одном круге с лидерами, опередив «Уильямс» и «Хаас». А Хюлькенберг опять превзошёл возможности своей машины.

Сюрприз этапа: Лэнс Стролл («Уильямс»)

Тут никуда не деться — самый критикуемый пилот чемпионата (Палмер всем уже надоел, да?) попал в очки, когда это было больше всего нужно. Юный канадец не смог выйти из первого сегмента квалификации во многом «благодаря» аварии Паскаля Верляйна. Но неплохой старт гонки и обилие инцидентов впереди помогли ему прорваться в очки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CanadianGP?src=hash">#CanadianGP</a> report below?<br>With quotes from <a href="https://twitter.com/paddylowe">@paddylowe</a>, <a href="https://twitter.com/MassaFelipe19">@MassaFelipe19</a> and Lance<a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://t.co/11dUHDXuR2">https://t.co/11dUHDXuR2</a> <a href="https://t.co/TlJo4D5nqn">pic.twitter.com/TlJo4D5nqn</a></p>— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) <a href="https://twitter.com/WilliamsRacing/status/874038516656877569">11 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вдобавок, Стролл совершил чуть ли не больше всех обгонов за гонку. Превзошёл его тут, пожалуй, только Феттель. А всё благодаря позднему пит-стопу, который отбросил Лэнса далеко за пределы первой десятки, но дал ему свежий «ультрасофт», на котором скоростной «Уильямс» летел на прямых, позволяя канадцу вдоволь наиграться со слипстримом. Вопрос в том, как Стролл будет выглядеть дальше.

Провал этапа: «Феррари»

После второй и третьей тренировок «Феррари» выглядела фаворитом этапа: Райкконен и Феттель были быстрейшими в пятницу и утром субботы. Однако, уже в квалификации оба проиграли свои дуэли — один борьбу лидеров, а другой внутренний чемпионат Финляндии. В гонке же всё пошло ещё хуже.

И Себ, и Кими отвратительно стартовали в Монреале, проиграв по две позиции. Оба имели шансы зацепиться за подиум, но не воспользовались ими. Да, по обоим ударили технические проблемы — по Феттелю в начале гонки, по Кими в конце. Но будем объективны: и без них «Феррари» была не соперницей «Мерседесу», а любое место, кроме первого, для «красных» теперь поражение. И в Канаде они его потерпели.

Цитата этапа: Даниил Квят

«Это был настоящий цирк от ФИА. Сначала я получаю проезд по пит-лейну, но даже с учётом его легко мог бы финишировать девятым. Потом они, похоже, спохватились и решили, что одного наказания недостаточно. Мне сказали, что ФИА неправильно вынесло решение, поэтому давайте дадим Квяту ещё одно. У них не настолько сложная работа, но даже её они не в состоянии нормально выполнять. Не знаю, что там происходило. Наверное, они просто уснули. Что ж, в следующий раз я им занесу кофе.