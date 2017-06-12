Вильнёв: Феттель — самый совершенный пилот
Чемпион мира в Формуле-1 1997 года Жак Вильнёв считает пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля лучшим из гонщиков в современной Формуле-1. На данный момент немец возглавляет личный зачёт.
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«Феттель — самый совершенный пилот. Почему? Потому что у него нет слабых мест, и похоже, что на данный момент и у “Феррари” тоже», — цитирует Вильнёва немецкая газета Welt.
Ранее Вильнёв обрушился с критикой в адрес пилота «Макларена» Стоффеля Вандорна.
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