«Торо Россо» лихорадит, Окон взрослеет. Главные итоги Гран-при Канады
«Мерседес» снова лидирует, «Торо Россо» опять ломается, а Эстебан Окон огрызается в сторону напарника — подводим итоги
Гран-при Канады.
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Уверенный дубль в Канаде вернул «Мерседес» на первую строчку Кубка конструкторов, однако не это главная новость для Тото Вольфа и его команды — «Серебряные стрелы» снова были доминирующей силой на трассе. «Феррари», впрочем, сама облегчила соперникам задачу, неудачно начав гонку. В итоге в двух последних
Проблемы «Мерседеса» остались позади
Гонку в Монреале Хэмилтон и Феттель начинали с первой линии стартового поля, казалось, что именно эти двое разыграют между собой победу, но уже ко второму повороту Себ был четвёртым, пропустив не только Боттаса, но и Ферстаппена. Сломавшееся в коллизии с Максом антикрыло и вовсе отбросило Феттеля в конец пелотона.
«Скудерия» стойко отыгрывалась, перевела обоих гонщиков на тактику двух
Прямого противостояния «Мерседеса» и «Феррари» в этот раз не вышло, однако Льюис Хэмилтон на последних кругах продемонстрировал истинный расклад сил в этой гонке. На финальном отрезке Феттель мчал во весь опор и ставил рекордные круги. На 62-м, когда Себ догонял «Форс Индия», его лучшим временем стало 1:14.962 — в этот момент он был в полутора секундах от Окона, так что трафик влияния не оказал. А буквально через две минуты Хэмилтон прошёл круг за 1:14.551, почти демонстративно «сняв» с времени Феттеля полсекунды.
«Мерседес», как уже было сказано выше, снова вышел в лидеры Кубка конструкторов, но в личном зачёте продолжает лидировать Себастьян Феттель. Третья победа в сезоне позволила Льюису Хэмилтону сократить разрыв до двенадцати очков, но это
В этот
Окон вырос
Ещё до дебюта в «Маноре» в прошлом году Эстебана Окона называли одним из главных талантов своего поколения. В 2014-м он победил в Формуле-3 Макса Ферстаппена, а в 2015-м завоевал титул чемпиона GP3. В Формуле-1 француз не провёл ещё и двадцати гонок и считается новичком с большим будущим. Но после стычки с напарником новичком назвать Окона уже не получится.
Всю гонку в Канаде «Форс Индия» держались в лидирующей группе и, более того, в первой пятёрке. Под финиш в команде даже попытались зацепиться за третье место, но Перес подобраться к Риккардо на расстояние атаки не смог. Тогда Окон попросил команду дать ему шанс, но Чеко пропускать напарника отказался, даже несмотря на обещания вернуть позицию, если Окон Риккардо так и не пройдёт. В итоге Риккардо не прошёл никто, а Перес и Окон не смогли в концовке сдержать Феттеля.
«Всю гонку я был позади Даниэля, в его
«Обидно, что мне так и не дали шанс пройти Риккардо. Думаю, подиум для меня был вполне реален, — заявил в свою очередь Окон. — Такое случается, тем не менее нам определённо нужно обсудить произошедшее. Моё время ещё придёт».
Так или иначе, Перес и Окон финишировали на пятом и шестом местах и принесли в копилку команды 18 очков — это второй лучший результат команды в сезоне после 22 баллов на
«Торо Россо» пора принимать меры
В начале сезона в Фаэнце хвалили новую машину на все лады, за схожесть во внешнем виде STR12 даже сравнивали с W08, а с возвращением двигателей «Рено» в «Торо Россо» рассчитывали, что прошлогодний кошмар останется позади. Но он не остался, и сейчас у «Торо Россо» на два очка меньше, чем ровно год назад.
STR12 на самом деле получилась довольно неплохой машиной без явных недостатков, однако она очень капризна и работает в крайне узком рабочем диапазоне. И это если она работает — в Канаде уже во второй раз в сезоне Даниил Квят сошёл
Самое печальное в этой ситуации то, что у Даниила Квята на дистанции был отличный темп — на изношенном «ультрасофте» россиянин ехал примерно с теми же временами, что и соперники вокруг него. Далеко не каждый
Дома стены помогают
Лэнсу Строллу дебют в Формуле-1 дался непросто. Постоянные проигрыши в квалификации, частые аварии и деньги его отца лишь подливали масла в огонь, пока Стролл не стал одним из самых критикуемых пилотов на стартовой решётке. Но теперь, когда у Лэнса появились первые очки, давление на дебютанта должно несколько снизиться.
«Я очень доволен собой, командой, всеми! Всю гонку баланс машины был прекрасен, я был в потоке, — ликовал после финиша Стролл. — Финишировать и набрать очки в Формуле-1 — для меня это очень много значит».
Лэнс действительно может порадоваться за себя, однако «Уильямс» должен набирать очки обеими машинами, и критика обрушится на Стролла с двойной силой, если в ближайших гонках он не сможет дотянуться до топ-10.
С обгонами всё нормально
В первых гонках нынешнего сезона болельщики были несколько обескуражены малым числом обгонов. Борьба стала напряжённее, чтобы обогнать соперника, нужно долго готовить атаку, а за годы сверхмягких «Пирелли» и слабой аэродинамики многие привыкли к валу опережений пилотов на прямых.
Но в
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