«Тупой цирк! Чёртова шутка!» Квят — о двух штрафах в Канаде
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от
Гран-при Канады, жёстко раскритиковав ФИА за неразбериху со штрафами.
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Даниил Квят в очередной раз стал жертвой проблем, не зависящих от него напрямую. По ходу
— Даниил, насколько разочаровывающим получился канадский уикэнд для вас?
— А как вы сами считаете? Конечно, я испытываю огромное разочарование. Всё началось с прогревочного круга, когда мы
— Что произошло потом в ситуации с ФИА?
— Потом они, похоже, спохватились и решили, что одного наказания недостаточно. Мне сказали, что ФИА неправильно вынесла решение, поэтому давайте дадим Квяту ещё одно. У них не настолько сложная работа, но даже её они не в состоянии нормально выполнять. Не знаю, что там происходило. Наверное, они просто уснули. Что ж, в следующий раз я им занесу кофе. Но даже с учетом этого штрафа мы сражались за девятую позицию. Гоночный темп был отличный, мы проехали 55 кругов и практически не теряли ритма. Шины работали здорово, но потом случилась проблема на
— Какого характера проблема возникла
— Как я понимаю, механики просто не могли поставить колеса обратно. То есть, они нормально сняли старые шины, а новые по
— За время долгого простоя не перегрелся ли двигатель?
— Думаю, что перегревался, но в любом случае мы потеряли огромное количество времени и не было смысла продолжать борьбу.
— По радио было слышно, как вы ругаетесь в адрес Чарли Уайтинга. Практически все было запикано телевизонщиками, но явно это были не самые приятные слова, не так ли?
— Не помню, что именно я говорил в адрес Чарли Уайтинга по радио, но это точно не были слова благодарности. Ещё один штраф? Да это чёртова шутка! Что они там вообще делают? Для кого эти правила? Они думают, что мы здесь чёртовы таксисты, а не гонщики Формулы-1. Тупой цирк!
Я обязательно поговорю с Чарли вместе с
— Вы пытались
— Мы на протяжении 10 кругов были на связи с ними и хотели понять, почему мы должны расплачиваться за чужие ошибки. Они сказали, что нам очень жаль, но таковы правила. Это как в футболе, когда судья сначала назначает пенальти, потом бежит смотреть видеоповтор и отменяет решение, хотя оно было изначально правильное.
— Как вы можете прокомментировать ситуацию со штрафом?
— Я знал, что нельзя было делать это (возвращать позиции после линии
— «Форс Индия» снова набрала много очков и далеко оторвалась от «Торо Россо».
— Но мы ведь всё ещё на пятом месте в Кубке конструкторов, да? Понятно, что они далеко впереди. Вы же сами видите, что сегодня мы могли набрать очки, но не сделали этого по причинам, не зависящим от меня. Я не мог бы сделать больше, чем сделал сегодня. Нам надо решить маленькие вещи,
— Вы получили небольшие обновления от «Рено». Рассчитывали на более значительные улучшения?
— Небольшие обновления все равно лучше, чем ничего. Хотел ли я большего? Не важно, чего я хотел. Это вопрос не ко мне.
— Карлос Сайнс жаловался, что команда нечестно поступила по отношению к нему в квалификации, выпустив вас позади него, в результате чего вы получили
— Мне не о чем было разговаривать с Сайнсом после квалификации. Он вёл себя некорректно после квалификации, предъявляя странные претензии. Я внимательно изучил данные после квалификации, где было ясно, что я не получил никакого преимущества. Мой выигрыш равнялся нулю. Мы были в абсолютно одинаковых условиях. Наверное, Карлос видит привидение, не могу
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