Даниил Квят в очередной раз стал жертвой проблем, не зависящих от него напрямую. По ходу Гран-при Канады российский гонщик по ошибке получил два штрафа от ФИА, а вскоре «Торо Россо» столкнулась с проблемой на пит-стопе, в результате чего этап в Монреале завершился без набранных очков. Корреспондент «Чемпионата» встретился с Квятом после окончания гонки в воскресенье и обсудил ситуацию с ФИА и споры с напарником по команде Карлосом Сайнсом-младшим.



— Даниил, насколько разочаровывающим получился канадский уикэнд для вас?

— А как вы сами считаете? Конечно, я испытываю огромное разочарование. Всё началось с прогревочного круга, когда мы какое-то время не могли оживить машину. Нам надо срочно понять и исправить эту проблему перед следующей гонкой, потому что это случается не впервые. Такая же проблема была вчера и повторилась в день гонки. Нужно признать этот факт и начать работать. Сначала я получаю проезд по пит-лейну, но даже с учётом его легко мог бы финишировать девятым.

— Что произошло потом в ситуации с ФИА?

— Потом они, похоже, спохватились и решили, что одного наказания недостаточно. Мне сказали, что ФИА неправильно вынесла решение, поэтому давайте дадим Квяту ещё одно. У них не настолько сложная работа, но даже её они не в состоянии нормально выполнять. Не знаю, что там происходило. Наверное, они просто уснули. Что ж, в следующий раз я им занесу кофе. Но даже с учетом этого штрафа мы сражались за девятую позицию. Гоночный темп был отличный, мы проехали 55 кругов и практически не теряли ритма. Шины работали здорово, но потом случилась проблема на пит-стопе. Я точно не знаю, что именно произошло там, но я уверен, что в команде поработают над исправлением этой ошибки. Очень жаль, потому что я хотел порадовать команду очками в этот уик-энд. Без этой проблемы мы бы легко этого добились.

— Какого характера проблема возникла все-таки на этом пит-стопе?

— Как я понимаю, механики просто не могли поставить колеса обратно. То есть, они нормально сняли старые шины, а новые по какой-то причине не залезали назад. Проблема была в креплении. Надеюсь, что «Торо Россо» внимательно изучит то, что случилось, и больше такого не допустит.



— За время долгого простоя не перегрелся ли двигатель?

— Думаю, что перегревался, но в любом случае мы потеряли огромное количество времени и не было смысла продолжать борьбу.



— По радио было слышно, как вы ругаетесь в адрес Чарли Уайтинга. Практически все было запикано телевизонщиками, но явно это были не самые приятные слова, не так ли?

— Не помню, что именно я говорил в адрес Чарли Уайтинга по радио, но это точно не были слова благодарности. Ещё один штраф? Да это чёртова шутка! Что они там вообще делают? Для кого эти правила? Они думают, что мы здесь чёртовы таксисты, а не гонщики Формулы-1. Тупой цирк!



Я обязательно поговорю с Чарли вместе с кем-то из менеджеров, потому что все это очень раздражает. Хотя не уверен, что именно Чарли решил это. Надо обязательно узнать, кто принимал решение. Я знаю, что за Чарли идет последнее слово, но сомневаюсь, что изначальный посыл шел от него. Наверное, я поговорю с ним перед гонкой в Баку, поскольку в данный момент я на взводе, и ситуация может предельно накалиться. Я просто боюсь сказать что-то, о чем потом пожалею.

— Вы пытались как-то оспорить это решение, учитывая, что это была оплошность ФИА?

— Мы на протяжении 10 кругов были на связи с ними и хотели понять, почему мы должны расплачиваться за чужие ошибки. Они сказали, что нам очень жаль, но таковы правила. Это как в футболе, когда судья сначала назначает пенальти, потом бежит смотреть видеоповтор и отменяет решение, хотя оно было изначально правильное.

— Как вы можете прокомментировать ситуацию со штрафом?

— Я знал, что нельзя было делать это (возвращать позиции после линии сейфти-кара. — Прим. «Чемпионата»). Просто было недопонимание, из-за которого случилось то, что случилось. Но опять же повторюсь, что даже с учетом всех штрафов мы должны были приехать в очках.

— «Форс Индия» снова набрала много очков и далеко оторвалась от «Торо Россо».

— Но мы ведь всё ещё на пятом месте в Кубке конструкторов, да? Понятно, что они далеко впереди. Вы же сами видите, что сегодня мы могли набрать очки, но не сделали этого по причинам, не зависящим от меня. Я не мог бы сделать больше, чем сделал сегодня. Нам надо решить маленькие вещи, из-за которых возникают большие проблемы. Вы постоянно спрашиваете, когда я начну набирать очки, но как я их буду набирать, если происходят такие вещи?



— Вы получили небольшие обновления от «Рено». Рассчитывали на более значительные улучшения?

— Небольшие обновления все равно лучше, чем ничего. Хотел ли я большего? Не важно, чего я хотел. Это вопрос не ко мне.